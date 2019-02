In het domein Bokrijk is dinsdag om iets na 16 uur fietser Kris Deflem (34) uit Oudsbergen zwaargewond geraakt na een aanval door een everzwijn. “Ik stond plots oog in oog met het zwijn dat als een stier op mij afstormde”, vertelt Deflem, die aan de aanval diepe snijwonden aan zijn benen overhoudt.