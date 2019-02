Peter Maes opnieuw verhoord in operatie Propere Handen

Speurders hebben gisteren Peter Maes opnieuw op de rooster gelegd over zwart geld in het voetbal. Dat bevestigt de advocaat van de ex-trainer van Sporting Lokeren.

In het programma Extra time werd maandagavond nog geopperd dat het grote onderzoek naar witwaspraktijken en matchfixing in het Belgische voetbal zou stilliggen. Dat is helemaal niet het geval, blijkt uit het verhoor van Peter Maes. De ex-trainer van KV Mechelen, Lokeren en RC Genk moest gisteren naar de burelen van de federale politie komen voor een nieuwe ondervraging. Dat bevestigt zijn advocaat David ­Engelbos.

Maes zou er bijkomende inlichtingen hebben moeten geven over zijn professionele relatie met de Servische makelaar Dejan Veljkovic, sinds enkele maanden spijtoptant van het federaal parket. Allicht werd hij geconfronteerd met wat Veljkovic over hem heeft verklaard de afgelopen maanden. De twee kennen elkaar sinds 2010, toen Maes Mechelen inruilde voor Lokeren. Het was Veljkovic die de contracten van Maes onderhandelde. Het gerecht vermoedt dat er constructies werden opgezet met zwart geld. Of Maes ook geld verdiende bij de transfers van spelers, is niet geweten. Zijn advocaat, gespecialiseerd in het finan­ciële luik van het ondernemingsrecht, wou geen verdere informatie kwijt. Ook het ­federaal parket, dat in oktober de aanzet gaf tot operatie Propere Handen, onthield zich van commentaar.

Maes bracht eind oktober al twee nachten door in een politiecel. Nu mocht hij wel huiswaarts. Zijn telefoon lag gisteravond af. Afgelopen zondag was hij nog te gast in de talkshow Sports late night op Vier. Ook daar hield hij de lippen stijf op elkaar. Hij blijft officieel in verdenking gesteld van witwaspraktijken en corruptie.