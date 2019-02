Op bezoek bij Bundesliga-sensatie Dodi Lukebakio: “Ik mocht niet naar Club Brugge of Anderlecht”

Naar eigen zeggen kon hij vorige zomer naar Club Brugge en Anderlecht. Het werd Fortuna Düsseldorf. Zijn vijfde club in vier landen bracht de 21-jarige Dodi Lukebakio behalve een resem boetes ook goals tegen Bayern München én Dortmund. En een hype die niet leidde tot een selectie voor de Rode Duivels. Laat dat nu zijn wat de belofteninternational betreurt.

“Arrête! Natuurlijk ben ik ongeduldig.” Dodi Lukebakio lacht. Het onderwerp is de nationale ploeg. De setting is een ellipsvormige tafel in de prachtige Merkur Spiel-Arena. En de toehoorders zijn drie ...