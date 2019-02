CLUBNIEUWS. Zorgen voor tegenstander Club Brugge, Genk kan op aardig wat fans rekenen tegen Slavia Praag

Al uw clubnieuws van de dag, van de defensieve zorgen van de Europese tegenstander van Club Brugge tot de ticketverkoop van Racing Genk voor de Europa League.

CLUB BRUGGE. Salzburg heeft defensieve zorgen

RB Salzburg, morgen de tegenstander van Club Brugge in de Europa League, heeft defensieve zorgen in aanloop naar de terugwedstrijd van de 1/16de finales. Die Roten Bullen misten al de Braziliaan André Ramalho door een schorsing, nu is ook de Bosnische verdediger Marin Pongracic onzeker door blessure. Beiden vormen het hart van de verdediging van Salzburg. De Oostenrijkse kampioen leed vorige week tegen Club zijn eerste nederlaag van het seizoen en haalde het vorig weekend maar nipt met 2-1 in de Oostenrijkse Beker.

KV OOSTENDE. Jonckheere hervat bij beloften

Eindelijk licht aan het eind van de tunnel voor Michiel Jonckheere: de middenvelder hervatte na anderhalf jaar blessureleed maandag met de beloften. Jonckheere speelde een helft mee tegen Zulte Waregem. Achteraf verklaarde de KVO-speler dat hij best nerveus was, maar ook heel blij om opnieuw te spelen. De beloften verloren trouwens met zware cijfers van Essevee: het werd 0-4. Oostende meldt dat communicanten of kinderen die hun lentefeest vieren, de kans krijgen om foto’s te nemen in de Versluys Arena. Info via community@kvo.be.

KV KORTRIJK. Iedereen fit

Bij Kortrijk werkte de spelersgroep gisteren twee trainingen af. Kagelmacher werkte in de ochtend uit voorzorg een individuele sessie af in plaats van de ochtendtraining, maar na de middag sloot hij weer aan bij de groep en werkte hij probleemloos de oefensessie af. Larry Azouni was ook weer van de partij, nadat hij maandag binnen bleef met een lichte blessure. Ook Rougeaux staat steeds dichter bij zijn terugkeer. Maandag speelde hij mee met de beloften tegen Charleroi om zo matchritme op te doen, net als Camara, Die en De Smet.

ZULTE WAREGEM. Bedia scoort twee keer

Chris Bedia is het scoren nog niet verleerd. De beloften van Zulte Waregem wonnen met 0-4 op het veld van KV Oostende. Daarin was de huurling van Charleroi goed voor twee goals. De overige doelpunten kwamen van Mathieu De Smet en Urho Nissilä. De Smet moest de strijd vroegtijdig staken door buikkrampen.

Het is opvallend hoe goed bij schot De Smet is. De 18-jarige broer van AA Gent-speler Thibault De Smet komt het best uit de verf als spelverdeler, op de 10. Maar hij kan eveneens uit de voeten op de linkervleugel.

CERCLE BRUGGE. Seizoen gedaan voor Appin

Het seizoen zit erop voor Kevin Appin. De middenvelder is minstens drie maanden out. Hij sukkelt met de enkel en moet geopereerd worden. Omolo keert zaterdag terug uit schorsing. De beloften klopten Lokeren met 2-1. Decostere, Vanhoutte, Koshi, Cudrig en Bongiovanni speelden mee.

KAA GENT. Buffalofans gratis naar volley

Vanavond ontvangt volleyclub Caruur Volley Gent in de Edugo Arena om 20.30 uur Lindemans Aalst. Fans van AA Gent krijgen gratis toegang en een drankje aangeboden indien ze in Buffalo-outfit afzakken naar Oostakker. Caruur Volley Gent is nog steeds in de running voor een plek in de top 6 en rekent op de steun van de Gentse voetbalfans in deze topwedstrijd.

LOKEREN. Laatste kwartier nekt beloften

De beloften van Sporting Lokeren verloren maandagavond op het veld van Cercle Brugge: 2-1.

De Waaslanders domineerden nagenoeg de hele wedstrijd. Laurens Symons bracht Lokeren op voorsprong na goed werk van Dylan Mbayo. In het laatste kwartier van de match gaven ze hun voorsprong echter nog uit handen. En zo blijven de jongelingen na vijf wedstrijden achter met 2 punten. Een zwaar verdict.

WAASLAND-BEVEREN. Beloften verliezen in Eupen

De beloften van Waasland-Beveren leden maandagavond een nederlaag op het veld van Eupen: 3-1. Na een uur werd aanvaller Din Sula (foto) uitgesloten na een tweede gele kaart. Vanop vrije trap lukte Denzel ­Jubitana de enige Wase treffer van de partij.

Daam Foulon en Nana Ampomah trainden gisteren individueel. Jubitana, Liessens en Sula werkten een recuperatie­training af.

KRC GENK. 14.000 toeschouwers verwacht tegen Slavia

Het was gisteren behoorlijk druk in de Genkse ticketshop. Tickets voor de match tegen Slavia gingen nog vlot de deur uit. De teller staat al op meer dan 12.500, er worden donderdag 14.000 toeschouwers verwacht.

Bij Slavia Praag laat men overigens niets aan het toeval over. De officiële delegatie van de Tsjechen reisde gisterenmiddag al af naar Genk. Vandaag traint Slavia om 18 uur in de Luminus Arena.

ANTWERP. Geen averij na Anderlecht

Na een vrije dag begon Antwerp gisteren aan de voorbereiding op het competitieduel van zondag in Genk (aftrap om 18u). De clash met Anderlecht leverde geen averij op. De voltallige spelersgroep verscheen op het oefenveld. Vandaag betreden Bölöni en zijn manschappen om 10.30 uur het oefenveld.

De beloften van de Great Old verloren maandag met 2-3 van Anderlecht. Abdelali en Nöstlinger scoorden voor rood-wit. Onder meer Teunckens, Seck en Nazaryna kwamen in actie met de reserven. De RAFC-youngsters zijn hekkensluiter.

STVV. Teixeira kampt met verrekking

Terwijl STVV de nationale ploeg van Malawi partij gaf, keek Jorge Teixeira (foto) toe langs de kant. Een scan bracht aan het licht dat de Portugese centrale verdediger, die tegen Zulte Waregem uitviel met een heupblessure, een verrekking heeft opgelopen. Het is nog onduidelijk of hij fit raakt voor de clash van zondag tegen Charleroi. Zijn situatie wordt dag na dag geëvalueerd.