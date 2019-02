Ex-spionne voor Chileense dictator Pinochet opgepakt in Australië

De secretaresse van de ex-topman van de Chileense inlichtingendienst onder de dictatuur van generaal Augusto Pinochet is dinsdag in Sydney opgepakt. De Chileense minister van Buitenlandse Zaken Roberto Ampuero bevestigde op Twitter dat verzocht is om Adriana Rivas, die vroeger ook zelf een spionne zou geweest zijn, uit te leveren wegens “mensenrechtenschendingen”.

De Australische tv-zender ABC citeerde een woordvoerder van justitie in Australië. De vrouw is opgepakt na een verzoek tot uitlevering van Chili, omdat ze vermoedelijk betrokken was bij ontvoeringen en daarvoor moet terechtstaan. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de verdwijning en moord op Victor Diaz, de voormalige secretaris-generaal van de communistische partij, en zes anderen, in 1977. Ze zou volgens een getuige ook een grote rol gespeeld hebben in ondervraging waarbij gruwelijke martelingen gebeurden.

De Chileense was in 1978 naar Australië uitgeweken, waar ze werkte als kinderoppas en poetsvrouw. Toen ze in 2007 terugreisde naar Chili, werd ze opgepakt op de luchthaven. Na haar voorwaardelijke vrijlating keerde ze toch terug naar Australië. Daar vertelde ze in een tv-interview in 2013 dat ze onschuldig was, maar verdedigde ze wel het gebruik van martelpraktijken, die volgens haar indertijd nodig waren.

Een nicht van de verdachte, Lissette Orozco, draaide de documentaire ‘El pacto de Adriana’ over de vrouw. In 2017 kreeg die de Vredesprijs op de Berlinale.

Geheime dienst van Pinochet

Pinochet kwam op 11 september 1973 aan de macht in Chili via een staatsgreep, waarbij de socialistische president Salvador Allende omkwam. De dictatuur van Pinochet, die met steun van de Verenigde Staten zeventien jaar duurde, ging gepaard met grove mensenrechtenschendingen.

DINA, de geheime dienst van Pinochet waar Rivas dus deel van zou uitgemaakt hebben, was verantwoordelijk voor ontvoeringen, folteringen en moorden. Officieel wordt het aantal doden en vermisten door de politieke repressie van het regime-Pinochet op een 3.000-tal geschat.