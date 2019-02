Opnieuw autobranden in Mechelen: “Toen we aankwamen stonden twee wagens volledig in lichterlaaie”

Mechelen - Dinsdagavond zijn opnieuw minstens twee bestelwagens uitgebrand in Mechelen-Zuid, dit keer op de parking van de Mercedes-garage. Het gaat om bestelwagens van de lokale politie Brussel Hoofdstad, die dinsdagmiddag op de parking waren gezet. Er wordt weer kwaad opzet vermoed.

In de Abeelstraat, net achter het restaurant China City Wok, werd een gat in de haag gemaakt. Vermoedelijk konden de brandstichters langs daar het parkeerterrein binnendringen. “We rijden hier elke dag met onze wagen de garage uit, dus de haag valt direct op. Ik ben er zeker van dat die vanmorgen nog intact was, terwijl ze nu beschadigd is”, zegt een buurtbewoner

“Het was wel schrikken”, zegt een andere buurtbewoner. “We lagen net in ons bed toen we de banden hoorden ontploffen. Er waren verschillende knallen. Eerder deze week werd een camionette van de stad in brand gestoken en nu een bestelwagen van de politie. Het lijkt erop dat ze hun doelwitten bewust uitkiezen.”

Snel blussen

In totaal staan er een zestal bestelwagens van de Brusselse politie op de parking van de Mercedes-garage. Twee ervan zijn volledig uitgebrand, een derde raakte langs de buitenkant beschadigd. “Toen we aankwamen stonden twee wagens volledig in lichterlaaie”, zegt brandweerofficier Juliaan De Bie.

“We konden het vuur snel blussen, al was het wel opletten voor de ontploffende banden. Gelukkig stonden er nog genoeg auto’s op het terrein waarachter we dekking konden zoeken en tegelijkertijd blussen. Spontane zelfontbranding kunnen we alvast uitsluiten, we hebben een sterk vermoeden dat het gaat om brandstichting”

Elektriciteitsbedrijf

Zaterdagnacht werd er enkele honderden meters verder al een bestelwagen van elektriciteitsbedrijf Fluvius in brand gestoken op de hoek van de Reinheidstraat met het Vrijwoonstplein en zondagavond werd een kleine camionette van de stad in brand gestoken in de Abeelstraat daar vlakbij. Toen raakte opnieuw een wagen van Fluvius beschadigd.