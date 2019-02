Google gaat nieuw datacenter bouwen in Wallonië

Brussel -

Het Amerikaanse technologiebedrijf Google gaat zijn activiteiten in Wallonië binnenkort uitbreiden. Dat schrijft La Libre Belgique woensdag. In Farciennes, in de provincie Henegouwen, komt een nieuw datacenter. Het bedrijf heeft de informatie nog niet bevestigd, maar volgens de krant zouden de plannen in juli officieel groen licht krijgen.