Uit Antwerpen vertrokken binnenvaartschip botst op Oosterschelde met tanker

Brussel - Twee binnenvaartschepen zijn dinsdag omstreeks 19.00 uur op elkaar gebotst op de Oosterschelde, zo heeft de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) woensdag gemeld.

Een uit Antwerpen vertrokken schip botste ter hoogte van Stavenisse door een nog onbekende oorzaak op een tanker uit Rotterdam.

Voorzover bekend is niemand gewond geraakt. De tanker kon op eigen kracht zijn weg vervolgen, het containerschip is onder begeleiding van Rijkswaterstaat naar de Krammersluizen (in het Zeeuwse Bruinisse) gevaren. De politie doet onderzoek naar de aanvaring.