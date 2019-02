Jason Denayer krijgt uitstekende punten na sterke wedstrijd tegen Barcelona: “Mister Proper alias Denayer”

FC Barcelona kon dinsdag niet scoren tegen Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd in Frankrijk eindigde dan ook op 0-0. Jason Denayer was een van de sterkhouders bij Lyon.

Negentig minuten lang hadden Lionel Messi en Luis Suarez het allesbehalve onder de markt tegen de defensie van de Franse club. Denayer en zijn compagnon Leo Dubois hadden een begenadigde dag en zorgden er samen met doelman Anthony Lopes voor dat Barça niet tot scoren kwam. Dat leverde onze landgenoot dan ook uitstekende punten op in de Franse pers.

Van France Football kreeg Denayer een 7/10. Enkel Dubois en Lopes deden even goed. “Mister Proper alias Denayer”, kopte het magazine. “Hij loopt een beetje nonchalant. Maar tegen Messi en co. was enkel zijn loopje nonchalant. Bij elk gevaar rond de zestien van Lyon domineerde Denayer. Letterlijk. In luchtduels en met het perfect lezen van de meeste passes. Bij verschillende aanvallen greep hij goed in. Een zeer sterke wedstrijd van de Belgische verdediger, zoals zijn reputatie sinds zijn aankomst.”

Bij RMC Sport was Denayer ook Man van de Match en kreeg hij zelfs een 8/10. “Denayer de patron”, aldus RMC. “Wanneer Lyon geen doelpunt incasseerde tegen Barcelona, was dat vooral te danken aan hem. Voor een onberispelijke Anthony Lopes speelde Denayer een topmatch in de Champions League. De 23-jarige verdediger stopte verschillende aanvallen en werkte veel ballen weg. Met de voeten, het hoofd en zelfs zijn heup. De Belg gaf nooit toe, ook niet tegen het genie Messi, de ondeugende Suarez en de dribbels van Dembélé. Hij bevestigde zijn potentieel op het allerhoogste niveau nadat hij al sterk bezig was in de Ligue 1.

Ook bij L’Equipe kreeg onze landgenoot een 8/10. “Hij was lange tijd onzeker door pijn aan de adductoren en werd meteen onder handen genomen door de snelle Ousmane Dembélé. Maar hij was er klaar voor en gedurende de wedstrijd kwam zijn kwaliteit boven door zijn positiespel, waardoor hij verschillende kansen en gevaarlijke passes kon onderscheppen.”

Ook op Twitter kreeg Denayer veel lof:

Name aside, I thought Denayer was really impressive tonight for Lyon. Moved in for the ball at the right times, didn’t seem to get much wrong and made big tackles on Messi and Suarez in particular. https://t.co/Z1b2l8J7Pt — Alex McGovern (@AlexMcGovern11) 19 februari 2019

Impressed by Denayer tonight.



Strong, quick, technically good and great in the air. — Petrit Berisha (@PetBerisha) 19 februari 2019

Jason Denayer shut down Suárez today. Top performance from the Belgian. — Zach Lowy (@ZachLowy) 19 februari 2019

(via @StatsZone):



It’s not easy keeping a cleansheet against #Barca, but #OL held on in large part thanks to a stubborn performance from Denayer. MOTM. #OLFCB #UCL pic.twitter.com/5BNIIJ3BQN — The Footballing (@TheFootballing) 19 februari 2019

Jason Denayer a candidate for signing of the season across Europe’s top 5 leagues... monstrous again so far. — Get French Football News (@GFFN) 19 februari 2019

Jason Denayer with a fan pic.twitter.com/C2lDaJXdX6 — Aleyna DENAYER (@aleynadenayer) 19 februari 2019

Jason Denayer stond letterlijk 93 minuten lang in onze weg en nu ben ik verliefd



Als iemand een date met hem kan regelen voor mij, let me know! Ik heb wel WAG-potentieel.#OLBarça #OLFCB pic.twitter.com/Bjg06iCGlC — Maren (@Marenvmllm) 19 februari 2019

Jason Denayer Appreciation tweet. Absolutely bossed it tonight. MOTM for me #Lyon Vs #Barca pic.twitter.com/B0FuCUvtr7 — Piusazio (@Piusazio) 19 februari 2019

Denayer shutting down PSG and Barca in the space of a few weeks while Kompany is still struggling for fitness, blood on Pellegrini's hands — Rob (@Razza_7) 19 februari 2019