Theo Francken (N-VA) dient klacht in na schade aan zijn wagen bij protest in Verviers

Theo Francken (N-VA) gaat een klacht indienen na het protest dinsdagavond tegen zijn komst in Verviers. Hij kwam er zijn boek ‘Continent sans frontière’ voorstellen, maar werd opgewacht door een betoging. De lezing werd geannuleerd en ook de wagen van Francken raakte naar eigen zeggen beschadigd. De burgemeester van Verviers, Muriel Targnion (PS), noemde Francken eerder al bij de RTBF een extremist.

De lezing van Francken ging aanvankelijk plaatsvinden in Barchon, maar werd verschillende keren verplaatst. Uiteindelijk werd dinsdagavond gekozen voor een hotel in Verviers. Daar werd de ex-staatssecretaris opgewacht door een honderdtal betogers. Onder hen ook de burgemeester van Verviers. Volgens Francken werd de sfeer al snel grimmig en werd hij verplicht om rechtsomkeert te maken. “Aangevallen door extreemlinks tuig”, klonk het Twitter. Iets later tweette hij een foto van een deuk in zijn wagen.

Situatie uit de hand gelopen. Auto aangevallen door extreemlinks tuig. Politie kan mijn veiligheid niet veranderen. PS burgemeester staat gewoon lekker mee te betogen. Lezing geannuleerd.



Hallucinante enggeestigheid. Democratie? — Theo Francken (@FranckenTheo) February 19, 2019

Met de groeten van de PS en hun burgemeester-opruier @MurielTargnion pic.twitter.com/XsQan1Xzej — Theo Francken (@FranckenTheo) February 19, 2019

Nu meldt de staatssecretaris aan Radio 1 dat hij een klacht gaat indienen.