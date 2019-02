Zijn vriendin hongerde hem uit, gooide kokend water over hem heen en sloeg hem met een hamer: Alex (23) durft nu te praten

Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van een aangrijpende documentaire op de BBC. Daarin vertellen politiemannen, getuigen en familieleden over hoe de 23-jarige Alex Skeel jarenlang door zijn vriendin uitgehongerd en mishandeld werd. Tot hij nog maar 44 kilogram woog en de klappen van de haarborstels tot de hamers niet meer kon incasseren. Uiteindelijk werd het kokend water dat zij over hem gooide, de aanleiding tot zijn vrijheid.

De getuigen, de politiemannen, de familieleden,d e vrienden van Alex, ze zijn het er allemaal over eens. “Dit is één van de meest extreme gevallen van huiselijk geweld die we ooit hebben gezien.” De BBC reconstrueerde het pakkende verhaal van Alex zelf om het taboe te doorbreken rond geweld op mannen in relaties.

Schone schijn

Voor de buitenwereld leek Jordan Worth uit het Britse Stewartby een liefhebbende leerkracht en een zorgzame vriendin. Maar wat er achter gesloten deuren tussen de 22-jarige en haar lief gebeurde, tart alle verbeelding. Ze evolueerde in een mum van tijd van een controlerende vriendin tot een agressieve mishandelde partner.

De wereld lag nochtans aan haar voeten. De succesvolle universiteitsstudente van de University of Hertfordshire had een liefdevolle familie, en had talloze dromen over een toekomst als leerkracht en zorgzame moeder. Dag in dag uit was ze bezig met vrijwilligerswerk: ze zamelde geld in voor projecten met kinderen in Afrika en deed er alles aan om asieldieren te helpen. Kortom: een voorbeeldige jonge vrouw. Of dat dacht men toch.

Heet water en plastic folie

Zodra Worth thuis was bij haar vriend, liet ze een andere kant van zichzelf zien. Het begon nog onschuldig, toen de twintiger aan haar jeugdliefde zei wat hij best kon aandoen. In 2014 besloot Alex dat het genoeg was geweest, toen ze zijn simkaart uit zijn mobiele telefoon had gehaald en kapot had gemaakt. Maar in mei beviel ze van een zoontje en Alex probeerde zijn gezin te redden door in april 2016 dan toch te gaan samenwonen.

Toen liep de situatie razendsnel uit de hand. Worth ging steeds meer aspecten van zijn leven controleren: ze hield hem weg van zijn familie en nam zijn Facebookaccount over, zodat ze alles kon manipuleren zoals ze dat zelf wou. Ze stuurde gemene berichten naar zijn familie en vrienden, in de hoop dat die alle contact met Alex zouden verbreken. Eén keer maakte ze de jongeman ook wijs dat zijn opa gestorven was, om pas na twee uur van groot verdriet toe te geven dat het een leugen was. Ze nam zijn geld af, zijn identiteitspapieren, zodat hij geen kant uit kon.

Gruwelijk

In drie maanden tijd escaleerde haar gedrag tot fysiek geweld. Negen maanden lang moest hij op de grond slapen, terwijl hij alleen nog restjes te eten kreeg. Worth sloeg hem met talloze stompe voorwerpen, maar weigerde om hem nadien naar het ziekenhuis te laten gaan. Ze sloeg hem met een hamer op het hoofd en sneed met een mes in zijn handen. Ze goot kokend heet water over zijn lichaam, maar liet hem nadien enkel achter met plastic folie om het te verzorgen. Talloze keren zag zijn omgeving de man mankend, met een blauw oog of een gebroken arm. Maar niemand hielp hem.

Uiteindelijk waren het bezorgde buren die de politie belden, toen ze Worth achter een raam “gewapend met een schroevendraaier en hamer” zagen roepen naar haar partner. Ze hoorden de jongeman tieren: “Ga van me af! Stop! Doe dat niet steeds met mijn hoofd!” klonk het. Zodra de agenten arriveerden, beseften ze hoe ernstig de situatie was. “Vijf procent van zijn lichaam was volledig verbrand”, getuigde de politieman voor de rechtbank. “Hij was ook op talloze plekken gestoken met een voorwerp.”

Celstraf

Worth zei de agenten dat Alex zichzelf had verwond en dat hij aan een aandoening leed waardoor hij zichzelf steeds pijn wou doen. Alex bevestigde dat, maar ging toch mee met de politie. Pas in de combi durfde hij de waarheid te vertellen. De artsen in het ziekenhuis ontdekten dat hij net op tijd gered was. Door de slagen op zijn hoofd had hij vocht opgehoopt in zijn hersenen. Door zijn ondervoeding zou hij te zwak geweest zijn om dat te doorstaan. Volgens de artsen zou hij nog maar enkele dagen geleefd hebben.

De jonge vrouw werd in 2018 veroordeeld. Voor de mishandeling, foltering en kleinering van haar partner krijgt Worth nu een celstraf van 7,5 jaar. Ze krijgt bovendien een contactverbod van onbepaalde duur. Ze mag niet in de buurt komen van de jongeman, laat staan hem contacteren na haar tijd in de gevangenis.

Alex wil nu een voorbeeld zijn voor mannen die ook het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mishandeling. “Ik bleef voor mijn kinderen. Maar je bent veel sterker als je hulp zoekt, dan als je dat niet doet en het gewoon probeert te verbijten. Je wordt alleen beter, als je erover praat”, besluit hij.