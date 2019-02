Zoektocht naar slachtoffers van lawine Crans-Montana afgerond, 34-jarige overleden

De zoektocht naar mogelijke andere slachtoffers van de lawine die zich dinsdag in het Zwitserse Crans-Montana heeft voorgedaan is woensdagochtend afgerond. Dat heeft een politiewoordvoerder bekendgemaakt. Een van de vier mensen die dinsdag gewond raakte, is intussen aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 34-jarige Fransman.