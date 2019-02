Dag na aanrijding met fietser opnieuw ongeval met everzwijn in Limburg: hinder op E314

Heusden-Zolder - Een aanrijding met een everzwijn ter hoogte van Zolder heeft woensdagochtend enige verkeershinder veroorzaakt op de E314 richting Lummen. Rond 8 uur kwam een voertuig in aanrijding met een jong everzwijn. Door het ongeval raakte de linkerrijstrook versperd in de richting van Leuven. Het verkeersongeval was snel afgehandeld, en voor 9 uur was de autosnelweg weer vrijgemaakt.

Het gaat voor de tweede dag op rij om een ongeval in Limburg waarbij een everzwijn betrokken was. Er vielen geen gewonden. Dinsdag werd een fietser in Bokrijk (Genk) geconfronteerd met een everzwijn toen hij dinsdag van zijn werk naar huis reed. Op een bepaald moment stond hij oog in oog met een everzwijn, dat de fietser aanviel. De man raakte ernstig gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis worden overgebracht. Hij had onder meer snijwonden opgelopen.

Volgens de Limburgse wegpolitie zijn incidenten met everzwijnen in die zone schering en inslag. De snelweg loopt daar immers door natuurgebied.

