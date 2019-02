Jobdagen: show of selectief?

Van privéchauffeur tot solliciteren in een reuzenrad. Bedrijven halen vaak alles uit de kast om de aandacht te trekken van potentiële jobkandidaten. “Toch moet er eerst een inhoudelijk verhaal achter zitten”, vindt Nick Leenaert van UNILIN.

Van alle jobs is in België ongeveer 3,5 procent vacant. Dat is op Tsjechië na het hoogste percentage in de EU aan openstaande jobs. Maar goede medewerkers zijn schaars. De vaak opduikende mismatch in vraag en aanbod noopt sommige bedrijven tot het uithalen van straffe stoten met hun jobevents.

De voorbeelden zijn legio (zie onderaan: It’s showtime). Voedingsbedrijf Alpro huurde met veel tromgeroffel televisiester James Cooke in voor een rekruteringsspot. Staalproducent Voestalpine Sadef uit Gits organiseerde dan weer een jobdag waarbij alle potentiële kandidaten thuis met een privéchauffeur werden opgepikt.

Stunts

Ook Nick Leenaert, talent director bij vloerproducent UNLIN met hoofdzetel in Wielsbeke merkt al die grote jobevents. “Dat evenementiële is belangrijk. Je wil opvallen en opgepikt worden”, geeft hij toe. Al zijn er volgens hem wel belangrijke nuances en richtlijnen, die hij zichzelf oplegt. “Zo bewaken wij altijd dat er ook inhoud in zit. Als je de stunts wegdenkt, wat is dan de boodschap en herkennen onze eigen medewerkers zich hierin?”, oppert hij.

Elke campagne moet volgens Leenaert een weerspiegeling zijn van de waarden en toont wie en hoe een bedrijf is. “Het is belangrijk om als bedrijf niet zomaar iets te willen claimen in de markt, maar een authentiek verhaal te brengen”, vindt hij. “Al onze campagnes dragen bijvoorbeeld het Happy Workout logo. Dat logo vormt een rode draad. Het toont dat werken bij ons ook gewoon leuk is, en die externe boodschap moet kloppen met de interne realiteit.”

Eerst je eigen mensen

Sommige bedrijven, waaronder UNILIN, proberen elke campagne te linken aan eigen initiatieven. “Een campagne start bij ons eerst intern: welke medewerker wil als ambassadeur mee het campagnebeeld vormen? Of met welke producten kunnen we iets leuk doen? Zo ontstond het idee van de TIFO als afscheid voor Tom Boonen tijdens de Ronde van Vlaanderen”, vertelt Leenaert. “Pas wanneer we intern alle elementen juist hebben, gaan we op zoek hoe we dit extern kunnen maximaliseren.”

Een bekende persoon of een stunt helpt volgens hem vooral om de campagne een boost te geven. “Maar er moet eerst een inhoudelijk verhaal achter zitten dat onze medewerkers herkennen. Zo hebben we onze actie Join us and get a bike … eerst intern gelanceerd door voor eigen medewerkers een leasingfiets te voorzien om het pas vervolgens extern te communiceren”, klinkt het. “Of zoals ik vaak zeg: 'People will never love your company until your employees love it first'."

