KRC Genk licht optie in contract van doelman Danny Vukovic

Genk - KRC Genk behoudt het vertrouwen in zijn doelman Danny Vukovic. De Limburgse competitieleider heeft de optie van twee jaar in zijn aflopende contract gelicht. De Australiër ligt daardoor tot 2021 vast, zo laat de club woensdag weten.

Vukovic (33) ruilde in de zomer van 2017 Sydney FC voor Genk. Sindsdien was hij goed voor 82 wedstrijden en 26 clean sheets bij de blauw-witten. Dit seizoen hield de Australiër al negen keer de netten schoon. Alleen Sinan Bolat (Antwerp) doet met tien competitieduels beter.

“Danny heeft het naar zijn zin in Genk en ook KRC Genk is tevreden over de prestaties van haar ervaren doelman. Met die ervaring is hij ook de ideale mentor voor het eigen jonge keeperstalent dat zijn opwachting maakt”, aldus de club.