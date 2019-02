Sihame El Kaouakibi van Let’s Go Urban krijgt tweede plaats op Vlaamse lijst van Open VLD in Antwerpen

Antwerpen - Sihame El Kaouakibi van het Antwerpse jongeren- en dansproject Let’s Go Urban krijgt de tweede plaats op de Vlaamse lijst van Open VLD in Antwerpen, na Mechels burgemeester Bart Somers.

De partij heeft daarmee dan toch een ‘wit konijn’ te pakken in Antwerpen, zij het niet voor het lijsttrekkerschap voor de Kamer. El Kaouakibi is nieuw bij de liberalen, maar zetelde wel al voor Open VLD in de raad van bestuur van de VRT. “Sihame is jong, gepassioneerd én heeft een bewezen trackrecord in ondernemen met een maatschappelijke, sociale en economische insteek”, zegt Bart Somers. “Ze heeft een sterk emancipatorisch pleidooi naar jongeren. Ze geeft hen kansen en doet hen geloven in hun eigen kunnen. Dat is een bij uitstek positief, optimistisch en liberaal verhaal.”

Sihame El Kaouakibi, geboren in 1986 in Boom, is onderneemster en auteur. Ze studeerde voor onderwijzeres aan de Artesis Plantijn Hogeschool en behaalde een master in de Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2009 richtte ze Let’s Go Urban op. Een organisatie dat naschoolse opleidings- en leerprogramma’s aanbiedt voor kinderen en jongeren met een uiteenlopende achtergrond. Sihame leidt onder meer ook het bedrijf WannaWork, een recruteringsplatform dat jongeren en bedrijven op een alternatieve manier met elkaar in contact brengt en diversiteits-scans uitvoert op de werkvloer. Sihame zetelde van 2015 tot en met 2018 in de raad van bestuur van de VRT.

“Ik ben een doener”, zegt El Kaouakibi. “Ik heb letterlijk van socio-economische thema’s en innovatie mijn missie gemaakt. Met de projecten Let’s Go Urban Academy en WannaWork probeer ik iedereen, jongeren, ouders, onderwijs en ondernemers te laten samenwerken. Dat ik mij nu verkiesbaar stel, voelt als een logische stap om dat ook in de politiek te stimuleren.”

“Wat Bart doet in Mechelen, daar heb ik bewondering voor. Bart voert een sterk inclusief beleid, met veel aandacht voor jongeren, diversiteit, onderwijs en ondernemen. Daardoor heeft hij zijn stad en het samenleven in zijn stad sterk verbeterd.”