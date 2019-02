Vrachtwagen knalt in berm, even later rijdt truck in op staart file: twee bestuurders kritiek

Moerbeke-Waas / Stekene - Een vrachtwagenbestuurder is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E34 in het Oost-Vlaamse Moerbeke. De man was onwel geworden tijdens het rijden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Even later gebeurde in de file die daardoor ontstaan was een tweede ongeval met een vrachtwagen. Ook die bestuurder is in levensgevaar.

Het eerste ongeval gebeurde op de E34 in Moerbeke rond 6.45 uur. De bestuurder van een vrachtwagen was er in de berm beland nadat hij onwel geworden was tijdens het rijden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

In de file die daardoor ontstaan was, gebeurde 5 à 6 kilometer verder ter hoogte van Stekene een nieuw ongeval. Een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat reed daar in op de staart van de file. De bestuurder werd uiterst kritiek overgebracht naar het ziekenhuis.

Door de ongevallen staat er heel wat file. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt dan ook aan om een omleiding te volgen.