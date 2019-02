Er wordt een enorme muur gebouwd rond bekend Egyptisch vakantieresort… “om toerisme te redden”

Sinds de crash van een Russisch vliegtuig in 2015, waarbij 224 mensen om het leven kwamen, heeft het Egyptische vakantieresort Sharm-el-Sheikh het moeilijk om het toerisme opnieuw aan te zwengelen. Om daar nu verandering in te brengen, is er begonnen met de bouw van een muur rond de stad.

Het is te zien op foto’s en video’s: onlangs is begonnen met de bouw van een betonnen muur rond het bekende Egyptische resort. Op sommige plaatsen is de constructie zelfs al zes meter hoog. Maar toch wil de gouverneur van Zuid-Sinaï, generaal Khaled Fouda, de term “muur” niet horen. “Het is geen muur. Wie vertelde je dat het een muur was? Wij hebben geen muur.” Volgens hem bestaat het nieuwe project uit een combinatie van hoge betonnen barrières en minstens 37 kilometer prikkeldraadhekken. “Met vier erg mooie poorten die toegang verschaffen tot de stad.”

Barrière of muur? Hoe je het ook noemt, de bouw is begonnen. “Het project is bedoeld om Sharm-el-Sheikt mooier én veiliger te maken”, vervolgt de gouverneur. “We doen dit voor de toekomst: dit zal ons helpen om verloren toerisme-inkomsten terug te winnen.”

In 2005 hadden de lokale autoriteiten al eens soortgelijke plannen. Toen werden ze geschrapt, de gouverneur wilde niet zeggen waarom ze nu plots nieuw leven ingeblazen werden.

Hoewel het bedoeld is om het toerisme te helpen, is de sector er niet onverdeeld gelukkig mee. “Om eerlijk te zijn: niemand weet echt goed wat hier aan het gebeuren is. We zijn niet geïnformeerd over de werken”, zegt Kelly Walmsley, manager van het plaatselijke Rixos-resort.

En ook de lokale bewoners zijn niet te spreken over het project. “Er zijn al controlepunten rond de stad, er hangen al overal camera’s voor de veiligheid”, getuigt iemand die anoniem wenst te blijven. “Dit is gewoon belachelijk. De schoonheid van onze stad wordt bedekt met een hek. Sharm-el-Sheikh is bekend voor zijn bergen en woestijn, deze muur, dit ding, gaat nu het prachtige uitzicht ruïneren. Deze barrière gaat geen verschil maken: het gaat het terrorisme niet tegenhouden, alleen de mensen ter plaatse ergeren.”

Door de muur worden ook de Bedoeïenen, nomadische gemeenschappen die in de woestijn leven, afgescheiden van de stad. “Dit zegt hen eigenlijk dat ze geen deel uitmaken van onze gemeenschap, dat ze het niet waard zijn om beschermd te worden. En dat terwijl ze in het verleden wel gevraagd werden om mee te strijden tegen de jihadi’s...”

Terreuraanslag

Op 31 oktober 2015 crashte een Airbus A321-231 kort na opstijgen in Sharm-el-Sheikh. Alle 224 inzittenden van het vliegtuig, dat onderweg was naar het Russische Sint-Petersburg, kwamen om het leven. Na onderzoek bleek dat het om een terreuraanslag ging en dat er een bom aan boord was. De FOD Binnenlandse Zaken paste het reisadvies naar de regio aan en de touroperators vlogen een tijdlang niet meer op Sharm-el-Sheikh. In sommige landen is dat nog altijd het geval, vanuit België zijn er sinds 2016 wel opnieuw vluchten naar de Egyptische badplaats.