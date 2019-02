Vincent Mannaert over Europese clash met Salzburg en de toekomst van Leko bij Club Brugge: “We spreken regelmatig met Ivan”

Club Brugge verdedigt donderdag in Oostenrijk een 2-1-voorsprong in de Europa League. CEO Vincent Mannaert stapte op het vliegtuig met het gevoel dat er wat te rapen valt tegen RB Salzburg: “Onze kansen zijn niet veranderd tegenover de heenmatch: 50-50.”

“De dubbele zege en de prestaties tegen Salzburg en Genk geven vertrouwen voor de terugmatch”, zei Mannaert aan onze man ter plekke. “Maar ik schat Salzburg hoog in. Zeker thuis hebben ze een reputatie. Salzburg is een team van Champions League-niveau en we zullen het beste Club Brugge moeten zien om door te gaan.”

“Onze kansen zijn niet veranderd tegenover de heenmatch: 50-50”, aldus de Brugse CEO. “0-0 is genoeg om door te gaan maar bij een 1-0-nederlaag liggen we er uit. Het is gevaarlijk om te speculeren op 0-0. We haalden dat resultaat in Dortmund, maar toen waren onze flankspelers gekwetst. Nu zijn ze fit en verwacht ik een aanvallender Club te zien.”

Foto: Photo News

Leko

Hoe zit het eigenlijk met de toekomst van de trainer van Club Brugge? “We spreken regelmatig met Ivan Leko”, aldus Mannaert. “We hebben nog geen akkoord over een nieuw contract, maar we zijn het eens over de seizoensdoelen: zo ver mogelijk raken in Europa en onze titel verdedigen.”

“Het klopt dat we 2019 niet goed waren begonnen en er wat druk was gekomen. Dat is normaal bij een topclub. Het belangrijkste is dat de groep goed heeft gereageerd in twee belangrijke wedstrijden. De tweede helft tegen Salzburg en de volledige wedstrijden tegen Genk.”