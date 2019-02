Bezoek prins Harry en Meghan zet Marokkaans mysterie in de kijker: vrouw van koning al 2 jaar spoorloos, maar paleis zwijgt

Marokko krabt zich in het haar, want volgende week trekken prins Harry en Meghan Markle naar de hoofdstad Rabat. Maar wie gaat het populaire Britse koppel ontvangen? Hun prinses Lalla Salma, de vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed VI (55), is immers al twee jaar spoorloos. De vorst probeert dat vakkundig toe te dekken met allerlei verhalen en trucjes, maar het feit blijft: de prinses is al maanden niet meer gezien. Wat is er met haar gebeurd? En hoe zal het bezoek eruitzien?

De speculaties over Lalla Salma (39) begonnen pas echt de kop op te steken toen de prinses-gemalin in februari 2018 niet aan het ziekenbed van haar man (54) verscheen. In de Ambroise Pare-kliniek in een Franse voorstad van Parijs had hij een operatie ondergaan voor hartritmestoornissen. Die afwezigheid ging niet onopgemerkt voorbij omdat het Marokkaanse hof (tegen de gebruiken in) een foto verspreidde van de geopereerde vorst: omringd door zijn broer, zussen en twee kinderen, maar zónder zijn echtgenote.

Van links naar rechts: zus Lalla Hasnaa, broer prins Moulay Rachid, zoon kroonprins Moulay Hassan, zus prinses Lalla Meryem, zus prinses Lalla Asmaa en dochter prinses Lalla Khad Foto: AP

Eerst werd her en der nog gesuggereerd dat dat kwam omdat Salma zelf de foto genomen zou hebben, maar dat bleek niet het geval. Dat leverde de vrouw veel negatieve reacties op sociale media en Marokkaanse websites op. Maar het deed ook de alarmbellen rinkelen. Het begon buitenlandse media op te vallen dat de Marokkaanse prinses-gemalin sinds vorig najaar niet meer in de openbaarheid was gekomen, zelfs niet voor evenementen van haar stichting voor kankeronderzoek.

Spoorloos

Foto: REUTERS

Eén vraag brandt nu op de lippen: wat is er gebeurd met de prinses-gemalin? In de monarchie is het vaak de gewoonte dat bij een prinselijk bezoek de koning de man opvangt en zijn vrouw de echtgenote. Mohammed VI zou op stap gaan met prins Harry dus, terwijl Meghan Markle kennis zou maken met Lalla Salma. Maar die kans blijkt steeds te slinken. Want de prinses-gemalin lijkt spoorloos en de kans dat ze van 23 tot 25 februari mee voor de Britse royals zal zorgen lijkt miniem.

Tijdens het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia was ze al nergens te zien. De Marokkaanse koning probeerde het heikele thema te omzeilen door dan maar zijn kinderen en familie op te trommelen om het paar te verwelkomen. Ook tijdens andere diners gebruikt hij dezelfde tactiek: op de stoel naast hem verschijnt niet Lalla Salma, maar wel de 15-jarige kroonprins Moulay-Hassan. Een opmerkelijke zet, die de vragen alleen maar groter doet worden.

Vrije (?) keuze

Officieel houdt het Marokkaanse hof de lippen stijf op elkaar. Maar volgens verschillende bronnen uit het paleis is de verdwijning simpel te verklaren. Koning Mohammed VI en prinses Lalla Salma zouden stiekem gescheiden zijn. Maar dat wordt angstvallig geheim gehouden voor de buitenwereld, omdat het streng islamitische en zeer royalistische land daar niet mee om zou kunnen. Ook de Marokkaanse pers houdt haar lippen stevig op elkaar , uit vrees voor “majesteitsschennis”.

Foto: AP

Het huwelijk van Salma Bennani met de Marokkaanse koning Mohammed VI was sowieso al omstreden: de IT-specialiste uit Fez kwam niet uit de hoogste ‘makhzen’-klasse, maar was een gewoon burgermeisje. Het paar trouwde op 21 maart 2002, en heeft twee kinderen: kroonprins Moulay Hassan (14) en prinses Khadija (11). Salma was ook de eerste echtgenote van een Marokkaanse vorst die in het openbaar werd gezien en haar man ook in het buitenland vertegenwoordigde.

Vrije (?) keuze

De vraag is dan ook of de progressieve Salma zelf de keuze heeft gemaakt om te vertrekken of dat ze daartoe gedwongen is door de omgeving van de koning. Volgens dezelfde bronnen uit het paleis vergaat het Salma echter niet slecht. De prinses-gemalin zou aan een nieuw leven begonnen zijn in Griekenland, in een villa op het eiland Kea. Geregeld zou ze nog naar Marokko afzakken om dan in alle geheimzinnigheid haar kinderen, kroonprins Moulay Hassan en prinses Lalla Khadija, te kunnen zien.