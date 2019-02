Oplichters willen meer betalen voor je zoekertje op 2dehands.be, maar proberen dan je bankgegevens te stelen: zo trap je er niet in

Fraudeurs hebben een nieuwe werkwijze om mensen op te lichten via zoekertjessites zoals 2dehands.be. Eerst bieden ze je een hoger bedrag aan dan jouw vraagprijs. Vervolgens leiden ze gebruikers om naar valse sites van een bank of een transportfirma om daar dan je bankgegevens te stelen. “Als je een heel snel na het plaatsen van een advertentie een algemeen klinkende reactie in het Frans krijgt die méér dan de vraagprijs biedt, moeten er heel wat alarmbellen afgaan”, aldus een woordvoerder van 2dehands.

De werkwijze is even vernuft als eenvoudig. Nadat je een zoekertje geplaatst hebt, krijg je heel snel reactie. “De zogenaamde koper biedt je pakweg tien euro meer dan de vraagprijs”, aldus Petra Baeck, woordvoerder van 2dehands. “Het gros van die mails heel erg algemeen. Zo spreekt de ‘koper’ je aan met ‘beste’ en niet met je naam. Vaak vragen ze ‘of uw product nog beschikbaar’ is en niet naar hetgeen je verkoopt. Ook zijn die mails veelal in het Frans.”

Vervolgens vragen de oplichters je om contact op te nemen via e-mai. “Dat doen ze om je uit de site te krijgen. Als daar de conversatie doorgaat, proberen ze je om te leiden naar valse sites van banken of zelfs transportfirma’s. De ‘koper’ beweert een soort ‘verzekering’ bij DHL te willen kopen of zelfs te willen betalen via een rekening van GLS. Die sites in kwestie zijn goed nagemaakt en zijn bijna niet te onderscheiden van de echte, om je over de streept te trekken, bieden ze vaak aan om extra ter betalen.”

LEES OOK. Nederlanders krijgen celstraffen voor slinkse oplichtingen via zoekertjessite, slachtoffers reageren verdeeld: “Ons geld zien we nooit terug”

Het afhandig maken van bankgegevens via phishing is niet nieuw, maar dat de fraudeurs de sites transportfirma’s zoals GLS of DHL namaken is een recent fenomeen. Zo plaatste DHL al een waarschuwing op de site. “Het spreekt voor zich dat banken en transportfirma’s nooit om je wachtwoorden of pincodes vragen”, klinkt het nog.

Fraude neemt toe, maar gebruikers zijn weerbaarder

Nog volgens de woordvoerder van 2dehands is het aantal meldingen van (pogingen tot) fraude fel gestegen. “In 2018 hebben we 20.000 meldingen binnen gekregen van bezorgde gebruikers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Gelukkig heeft alle sensibilisering zijn vruchten afgeworpen en zijn gebruikers een stuk alerter en weerbaarder.”

Over het aantal fraudegevallen waar oplichters in hun opzet slaagden, heeft 2dehands naar eigen zeggen geen cijfers.

Tips om oplichting te vermijden

“Als je heel snel na het plaatsen van een advertentie een reactie krijgt, die in het Frans geschreven is en die heel erg ‘algemeen’ klinkt, moet je op je hoede zijn. Check ook zeker de account van de koper. Is hij/zij al lang lid van de site? Indien zijn account slechts een dag of enkele uren oud is, moeten er nog meer alarmbellen beginnen afgaan”, aldus nog Baeck.

Als je toch opgelicht bent, moet je een klacht indienen bij de politie. “Als een gebruiker slachtoffer is, hebben we een samenwerkingsprotocol met de politie. Dat wil zeggen dat we actief meewerken met de politie om de fraudeurs op te sporen. Ook aan de technische kant blijven we maatregelen nemen om fraudeurs voor te zijn, maar het is en blijft een kat-en-muisspel.”