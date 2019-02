Doodrijder van Maymouna (5) had geen rijbewijs en pleegde vluchtmisdrijf: zaak meteen uitgesteld door verzekeringskwestie

Sint-Niklaas - De bestuurder zonder rijbewijs die Maymouna Diallo (5) doodreed op de Antwerpse Steenweg moest zich woensdag verantwoorden in de politierechtbank van Sint-Niklaas. Bij het ongeval werden ook de moeder en het zusje van het slachtoffer weggemaaid.

De feiten vonden plaats op 20 augustus. De Nederlander A.C. (21) met Angolese roots ging toen met zijn geleende KIA aan hoge snelheid uit de bocht op de Antwerpse Steenweg. De bestuurder raasde met zijn auto over het fietspad en het voetpad en maaide vlak voor de inrit van het warenhuis Lidl een moeder met haar twee kinderen weg.

De 5-jarige Maymouna Diallo uit de Nieuwstraat in Sint-Niklaas overleefde de klap niet. Haar moeder werd zwaargewond en revalideert tot op vandaag. Haar andere dochtertje van 8 jaar, dat erbij was op het moment van de aanrijding, kwam er met enkele breuken vanaf.

Geen rijbewijs

A.C. bleek op het moment van de aanrijding geen rijbewijs te hebben. Volgens het parket van Dendermonde pleegde hij na de dodelijke aanrijding ook nog vluchtmisdrijf. Uit de vaststellingen van de verkeersdeskundige bleek ook nog dat de handrem in de wagen was opgetrokken. A.C. werd aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, sturen zonder geldig rijbewijs en het plegen van vluchtmisdrijf. Eind januari kwam hij onder voorwaarden vrij. Woensdag stapte hij als een vrij man de politierechtbank van Sint-Niklaas binnen voor zijn proces. Daar werd de zaak omwille van een verzekeringskwestie uitgesteld. Het proces zal op een latere datum opnieuw behandeld worden.

A.C. stond eind vorig jaar ook nog terecht in de correctionele rechtbank van Dendermonde voor het bezit van drugs. De politie van Sint-Niklaas had tijdens een controle in 2016 in de Lavendelstraat een halve gram cocaïne aangetroffen bij hem. Daarvoor werd hij veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee maanden met uitstel.