Zes mensen aangehouden in dossier van grootscheepse drugshandel

Brussel - Zes van de negen mensen die afgelopen week door de politie van de zone Brussel Noord werden opgepakt bij huiszoekingen in een dossier van grootscheepse drughandel blijven aangehouden, dat meldt het parket van Brussel. Drie andere personen werden vrijgelaten onder voorwaarden.

De eerste huiszoekingen vonden maandag al plaats, toen de politie binnenviel op vijf adressen in Schaarbeek, één in Vilvoorde en twee in Brecht. Op die locaties trof de politie 12 kilo marihuana, 100 gram hasj, 600 gram cocaïne en 15.500 euro aan. Dinsdag volgden dan nog drie huiszoekingen in Brussel, Wemmel en Machelen, waarbij 475 gram marihuana, 86 gram hasj en 2.000 euro in beslag werd genomen.

Negen verdachten, tussen 22 en 51 jaar, werden toen van hun vrijheid beroofd. Zes van hen blijven aangehouden en de drie andere personen werden in vrijheid gesteld onder voorwaarden.