De Croo: “Mensen opnieuw laten samenleven in Irak even cruciaal als strijd tegen ISIS”

Het verzoenings- en wederopbouwproces dat nu in Irak moet worden uitgevoerd, wordt even cruciaal als de militaire strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) was. Dat heeft federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) verklaard tijdens een bezoek aan een Iraaks vluchtelingenkamp.

De oorlog tegen ISIS in Irak veroorzaakte de voorbije vijf jaar een van de grootste humanitaire crisissen in de wereld. Bijna zes miljoen mensen sloegen op de vlucht. Vandaag zijn nog altijd 1,8 miljoen mensen ontheemd binnen Irak.

In het kader van het Belgische-Europees bezoek aan Irak brachten De Croo en Europees Commissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides daarom ook een bezoek aan het vluchtelingenkamp Hammam el-Alil, in de buurt van de stad Mosoel.

In dat kamp leven in totaal zowat 35.000 mensen, vaak afkomstig uit de omgeving van Mosoel, in erg beperkte levensomstandigheden. Het kamp bestaat uit twee delen, die onder toezicht staan van de VN en van de Iraakse regering. De Croo en Stylianides gingen in het kamp het gesprek aan met enkele bewoners. Ze kregen er ook toegang tot enkele onderkomens, die louter uit tentzeilen zijn opgebouwd.

“De dienstverlening is erg basic”, erkent Mohammed Ali van Unicef. “Maar als mensen hierheen komen is dat omdat ze hier de beste voorzieningen vinden die zij op dat moment kunnen krijgen.”

“De situatie in de regio is intussen wel stabieler, maar veel mensen kunnen nog niet naar huis, zegt Maulid Warfa, eveneens van Unicef. “Vooral in West-Mosoel verlopen de wederopbouw en het verzoeningsproces erg langzaam.”

Er komen er ook nog altijd mensen aan in het kamp. Het gaat dan bijvoorbeeld om families die niet langer geaccepteerd worden binnen hun gemeenschap, omdat een van de familieleden verbonden was aan ISIS.

De omstandigheden in het kamp tonen aan dat met de bevrijding van Mosoel en de val van het kalifaat de problemen voor de Iraakse bevolking nog niet verholpen zijn, zegt De Croo. “ISIS militair verslaan is één ding, maar wederopbouw en mensen opnieuw laten samenleven zijn even cruciaal als de militaire strijd. Anders dreig je binnen de vijf jaar weer met dezelfde conflicten te zitten”.