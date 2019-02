Nieuw in Gent: fietslicht uit de automaat

Gent - Gent is weer een beetje meer fietsstad. In de stalling aan de Korenmarkt, onder de Sint-Michielsbrug, kunnen vanaf nu bij een automaat terecht voor fietsverlichting of een poncho.

In de automaat zitten twee soorten fietslichtjes: aparte lichtjes p batterij en -iets duurder- een set die via USB oplaadbaar is. “Vanaf nu kan mensen ook veilige fietsverlichting kopen op momenten dat er geen winkels open zijn”, zegt de bevoegde schepen Filip Watteeuw (Groen). Op die manier willen we de veiligheid voor de fietsers verhogen.”

Behalve lichtjes en poncho’s zitten in e automaat ook touchscreenhandschoenen, reparatiesets en drinkwaterflessen. In de automaat kan je zowel met cash als met kaart betalen. ‘De Fietsambassade’ zit achter het project. Die is opgericht door het stadsbestuur in samenwerking met de belangrijkste Gentse hogescholen en de universiteit.