Eredivisie-speler Oussama Idrissi (AZ) kiest Marokko boven Nederland

Oussama Idrissi verkiest de nationale ploeg van Marokko boven die van Nederland. Dat heeft de 22-jarige spits van het Nederlandse AZ aan KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma laten weten.

“Wij respecteren die beslissing. Bondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat Idrissi (nog) niet in beeld is bij Oranje. Klaarblijkelijk ziet hij meer toekomst bij Marokko”, zegt Hoogma woensdag in De Telegraaf.

Idrissi voegde zich in november voor het eerst bij de Marokkaanse selectie. “Ik ga ernaartoe om te proeven, gesprekken te voeren en te kijken hoe het eraan toegaat. Ik heb natuurlijk niet echt een heel goed beeld van hoe het is bij de Marokkaanse selectie. Op dit moment heb ik nog geen keuze gemaakt”, zei hij toen.

Idrissi speelde meerdere interlands voor Jong Oranje. Nu hij voor Marokko heeft gekozen, zou hij (als hij wordt geselecteerd) eind maart kunnen debuteren in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Malawi.

Bij AZ, vierde in de Eredivisie, is de aanvaller dit seizoen in 28 duels goed voor 13 doelpunten en 7 assists.