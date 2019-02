Hoe burgerprotest 5 jaar geleden uitmondde in het bloedbad van de vergeten oorlog van Europa

Al 13.000 doden. Dagelijks schoten heen en weer. Landmijnen. Vernielde woningen. Oorlog dus. Niet in een land ver weg, maar in Europa. De oorlog in Oekraïne is een vergeten conflict, maar is intussen wel al in z’n vijfde jaar aanbeland. Vandaag exact vijf jaar geleden veranderde standvastig protest in een bloedig conflict dat nog jaren zou aanslepen. Het strijdtoneel toen: het Maidanplein in hoofdstad Kiev.

Drie maanden voor die cruciale datum wordt er voor het eerst weer geprotesteerd op dat Maidanplein, of ook: het Onafhankelijkheidsplein. Aanleiding voor de demonstraties op 21 november 2013 is de beslissing van Oekraïens president Janoekovitsj om een associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie, onder druk van Rusland, niet te ondertekenen. De demonstranten willen net meer toenadering tussen de EU en hun land. De protesten zijn aanvankelijk dus vooral pro-Europa geïnspireerd, al voelt president Janoekovitsj dan al nattigheid. Hij laat een anti-demonstratiewet uitvaardigen, waarbij onder andere het recht op vrije meningsuiting werd ingeperkt. Dat hield de demonstranten echter niet tegen, integendeel. Begin 2014 verschuift de insteek van de betogingen: van pro-EU naar anti-regering. Intussen eisen de betogers ook het aftreden van de president en vervroegde verkiezingen. En niet alleen in Kiev wordt er betoogd, ook in het oosten van Oekraïne beginnen burgers op straat te komen.

Ordediensten treden hard op

In sommige delen van het land, zoals in het oosten, moeten de demonstranten daarvoor ijskoude temperaturen trotseren, en gewelddadig politieoptreden. Want niet alleen het protest breidt uit, ook de ordetroepen treden steeds harder op. Op 18 februari vallen er bij confrontaties tussen ordetroepen en betogers al 25 doden, tot dan toe de bloedigste dag sinds het begin van de protesten. Maar twee dagen later wordt dat dodental verveelvoudigd.

Dat kwam onder andere door een cruciale beslissing van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Vitali Zacharsjenko. Hij ondertekende een decreet waardoor de regeringstroepen de toestemming hadden om echte kogels te gebruiken tegen de demonstranten in plaats van rubberkogels. Ordediensten proberen de demonstranten intussen allemaal terug te dringen tot dat centrale Maidainplein. Dat lijkt intussen op een oorlogszone. Het plein ligt bezaaid met brandende autobanden, afgebroken straatmeubilair en stapeltjes straatstenen. Ook de molotov-cocktails liggen klaar om te gebruiken tegen de politie indien nodig.

Sluipschutters

Het bleek ook nodig. In de ochtend van 20 februari 2014 weerklinken er rond het plein geweerschoten. Het is niet duidelijk wie er die bewuste donderdag als eerste begon te schieten, de politie of de betogers. Wat wel duidelijk is, is dat het de start is van een heuse veldslag. Agenten schieten met scherp op de meer dan duizend demonstranten, die zich met niet meer dan een geïmproviseerd schild verdedigen. Er zijn ook sluipschutters aan het werk. Veel schoten zijn bewust gemikt. Veel betogers vallen op de grond. De meeste demonstranten die roerloos blijven liggen, zullen de veldslag niet overleven.

Beelden van agenten die op ongewapende betogers schieten gaan de wereld rond. De kritiek op president Janoekovitsj in eigen land maar ook vanuit Europa klinkt steeds luider. Hij ziet zich genoodzaakt een akkoord te ondertekenen met de oppositie om te voorzien in een overgangsregeling. Niet lang nadat hij die regeling ondertekende, vlucht de man naar Rusland.

Hoewel het aanvankelijk leek dat hiermee de wekenlange protesten en onrust in Kiev en bij uitbreiding de rest van Oekraïne weer zouden gaan liggen, bleek de veldslag op het Maidanplein het begin van een nog bloediger conflict.

Annexatie van de Krim

In Rusland zelf worden de gebeurtenissen in Oekraïne beschouwd als een regelrechte staatsgreep. Dat de protesten in Oekraïne vooral ook pro-Europa waren, doen het Kremlin vrezen dat hun buffer tegen het Westen, Oekraïne dus, te veel onder invloed van Europa zou vallen. Poetin wil ingrijpen en doet dat dan ook snel. Het machtsvacuüm dat ontstaan is na het wegvluchten van Janoekovitsj en de chaos waarin het land heerst, geven Rusland te gelegenheid de macht op Oekraïne te vergroten. En dat doet het Kremlin via de Krim. Vloten met militairen komen aan op het schiereiland, ‘anonieme’ soldaten worden er gestationeerd, het Kremlin jut separatisten op met propaganda en er breken rellen uit, waar na een referendum de Krim zich onafhankelijk verklaart en zich aansluit bij Rusland.

Oost-Oekraïne

Ook in Oost-Oekraïne wordt het onrustig. Russische separatisten van onder andere Donetsk en Loegansk willen onafhankelijkheid en daarna aansluiting bij Rusland. Ze strijden tegen het Oekraïense leger dat kosten wat kost de frontlinie blijft verdedigen. Officieel zegt Rusland er niks mee te maken hebben. De militairen die er strijden “zijn vrijwilligers die in de regio met vakantie zijn”, en ook het aanleveren van wapens door Rusland wordt ontkend.

Het aantal doden in het conflict stapelt zich op. Momenteel staat de teller op meer dan 13.000. Nog steeds vallen er slachtoffers bij de confrontaties tussen het leger en separatisten, of vallen er doden door landmijnen. De situatie lijkt uitzichtloos. Eerdere pogingen om tot een duurzaam staakt-het-vuren te komen, lopen vast.

Hoewel het strijdtoneel zich in Oost-Oekraïne bevindt, leidt dit conflict er ook toe dat ook de rest van Europa in opperste paraatheid is. De Koude Oorlog die begin jaren ‘90 was verdwenen, is langzaam weer in het Europa van de 21e eeuw geslopen. De relaties tussen Rusland en het Westen staan sindsdien weer op scherp. Maar terwijl de aandacht vooral daar naar gaat, lijkt de oorlog in het oosten van Oekraïne vergeten, in Europa, vergeten. Het conflict komt ook nauwelijks in het nieuws. In Oekraïne zelf wordt nog vaak genoeg gedacht aan hoe het allemaal begon, met de Revolutie van de Waardigheid, zoals de Maidan-revolutie intussen ook genoemd wordt, en gedenken ze nog steeds de Helden van de Hemelse Honderd, de betogers die op 20 februari met enkel een geïmproviseerd schild in de hand getroffen werden door dodelijke kogels.

