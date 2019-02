Eigenaars van Manchester City kopen Chinese derdeklasser

De eigenaars van de Engelse topclub Manchester City hebben een nieuwe ploeg toegevoegd aan hun portefeuille. De City Football Group (CFG) uit Abu Dhabi heeft de Chinese derdeklasser FC Sichuan Jiuniu overgenomen, zo raakte woensdag bekend.

“China is een extreem belangrijke voetbalmarkt waar we ons al langer op concentreren”, legt CFG-topman Ferran Soriano uit. “We gaan een langdurig en duurzaam engagement aan om FC Sichuan Jiuniu te ontwikkelen en Chinese voetbaltalenten op te leiden.”

Sichuan Jiuniu is de zevende club die door de groep wordt overgenomen. CFG is ook eigenaar van New York City, Melbourne City, Girona, Yokohama F. Marinos en het Uruguayaanse Atletico Torque.