Federale overheid gedraagt zich in vier op tien facturen als “wanbetaler”

Brussel - Het betalingsgedrag van de federale overheid is “lamentabel”. Dat blijkt uit een studie door bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In vier op tien facturen gedraagt de overheid zich zelfs als wanbetaler.

Graydon onderzocht, in samenwerking met ondernemersorganisatie Unizo, het betaalbedrag van het bedrijfsleven. Daaruit blijkt dat een op de tien facturen een wanbetaling is, die veel te laat of zelfs niet meer wordt betaald. Graydon zelf spreekt over wanbetaling indien een factuur pas meer dan negentig nagen na de vervaldatum wordt betaald.

Wat blijkt? Vooral de overheid betaalt haar facturen aan bedrijven veel te laat. Dat is in 2018 nog verslechterd, met als dieptepunt het vierde kwartaal. “Het betalingsgedrag van de federale overheid is lamentabel. Het zijn de slechtste cijfers sinds de jaren 2000”, aldus Eric Van den Broele, hoofd van de studiedienst van Graydon.

Concreet zakte het aantal correct betaalde facturen door de federale overheid naar een derde (34 procent) in het slotkwartaal van 2018. Het aantal zwaar te laat betaalde facturen steeg naar 41 procent in het laatste kwartaal. Met andere woorden: in vier op tien facturen gedraagt de federale overheid zich als wanbetaler.