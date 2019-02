Veroordeelde moordenaar en verkrachter ontsnapt, politie waarschuwt publiek pas 2 maanden later

Een veroordeelde moordenaar en verkrachter is al twee maanden op de vlucht in Groot-Brittannië nadat hij ontsnapt was uit de rechtbank. Dat heeft de politie woensdag pas meegedeeld.

Ramon Tomlinson (32) wist in december te ontsnappen uit de rechtbank van Sheffield, in het Engelse South Yorkshire, toen hij terecht moest staan voor verkrachting. Er hing hem een gevangenisstraf van negen jaar boven het hoofd.

De politie heeft nu pas toegegeven dat de gewelddadige crimineel op de vlucht is. Hoe hij erin geslaagd is te ontsnappen, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is hij gewoon naar buiten gewandeld toen de jury ging lunchen.

“Benader hem niet”

Speurders waarschuwen de bevolking om Tomlinson niet te benaderen, gezien zijn gewelddadige verleden. In 2004 werd hij veroordeeld tot vier jaar cel nadat hij schuldig had gepleit voor doodslag. In 2010 kreeg hij zes jaar cel nadat hij een man een gebroken schedel had geslagen aan een nachtclub.

De politie zet de zoektocht naar de moordenaar en verkrachter voort en vraagt iedereen om goed uit te kijken. “Wij hebben meteen een grootschalige zoekactie op touw gezet”, zegt een woordvoerder van de politie. “Zowel binnenlandse als buitenlandse korpsen zijn actief bezig met de opsporing.”