Terwijl Vlaanderen meer inzet op trajectcontroles koopt Wallonië 80 nieuwe flitspalen

De firma Securoad doet gouden zaken ten zuiden van de landsgrens. Sinds het begin van het jaar heeft het bedrijf in Wallonië 18 superflitsers verkocht. Ook de ‘normale’ vaste flitspaal zit in de lift in Wallonië, maar liefst 59 stuks zouden voor het einde van juni geïnstalleerd worden. Dat meldt Sudinfo. Opvallend: in Vlaanderen is de klassieke flitspaal op de retour. “Er is gekozen om meer in te zetten op trajectcontrole”, zegt Veva Daniëls, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de Gazet Van Antwerpen.

In Vlaanderen lijkt de ouderwetse flitspaal te hebben afgedaan. “Klassieke flitspalen worden niet meer aangekocht, behalve dan om een bestaande paal te vervangen”, aldus Veva Daniëls aan de Gazet Van Antwerpen. Het aantal flitspalen zal niet meer stijgen, maar het aantal ANPR-camera’s en trajectcontroles wel. “Burgers beschouwen ze (trajectcontroles nvdr.) als rechtvaardiger. Ze worden niet meer ‘gepakt’ door een momentopname.” Ook zijn zulke modernere controles beter voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid in het algemeen. “Je ziet dat de snelheid na een trajectcontrole lager blijft. Misschien omdat mensen niet altijd zeker weten of de controle al achter de rug is, maar ook omdat hun gedrag wijzigt”, aldus verkeerswetenschapper Tom Brijs.

Een heel ander beeld in Wallonië. Volgens Sudinfo staan daar een hele boel nieuwe flitspalen in de steigers. Zo verkocht de firma Securoad al 18 NK7-flitsers in Wallonië. Dat zijn de zogenaamde superflitsers, die kunnen meerdere baanvakken tegelijkertijd én in beide richtingen controlleren op overdreven snelheid. Ook werken de superflitsers met infrarood licht en niet met een zichtbare ‘flits’.

“Daarnaast wordt (in Wallonië nvdr.) ook ingezet op vaste flitspalen”, vertelt Pierre Grisard van Securoad aan Sudinfo. “Het Waalse Gewest heeft er 32 besteld, de lokale politiezones ook nog eens 27. Ik heb nog enkele politiezones die interesse hebben, maar daar wacht ik nog op antwoord.”