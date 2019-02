Meer dan 10.000 niet-vergunde wapens in de hoogovens van ArcelorMittal

Gent - In Gent vernietigen de hoogovens van staalreus ArcelorMittal woensdag meer dan 10.000 niet-vergunde wapens. Het ging naast geweren ook om munitie, en zelfs samuraizwaarden.

De amnestieperiode voor niet-vergunde vuurwapens liep tot 31 december 2018. Wie een wapen in zijn bezit had dat niet toegelaten is onder de nieuwe wapenwet kon een vergunning aanvragen, het wapen verkopen, het onklaar maken of er afstand van doen. 15.600 personen kozen voor die laatste optie.

Het gaat in totaal om 12.552 wapens, de rest van de aangiftes zijn laders of munitie. Een persoon kon tegelijk meerdere aangiftes doen, wat het totaal op 37.500 aangiftes brengt. Ook hebben particulieren zo’n 5,7 ton munitie ingeleverd.

Die wordt vernietigd onder begeleiding van DOVO, de ontmijningsdienst van Defensie. Voor het proces trekken de regeringsleden naar de hoogovens van staalreus ArcelorMittal in Gent. Daar worden de wapens bij 1.700 graden Celsius omgezet tot vloeibaar staal, waar nadien staalplaten van worden gemaakt, geschikt voor onder meer de auto- en bouwindustrie.