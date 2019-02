Tiener wil 250 miljoen dollar van Washington Post wegens omstreden video

Een Amerikaanse tiener sleept de Washington Post voor de rechter omdat die krant hem ten onrechte in een slecht daglicht zou geplaatst hebben naar aanleiding van een confrontatie met een Native American. Beelden van het incident gingen viraal op het internet en de tiener eist nu een schadevergoeding van maar liefst 250 miljoen dollar.

De beelden gingen vorige maand de wereld rond: de zestienjarige Nicholas Sandmann uit Covington, in de Amerikaanse staat Kentucky, die oog in oog staat met Nathan Philips, een Native American, een afstammeling van de oorspronkelijke bewoners van de VS. Phillips, een activist en oorlogsveteraan van 64, was naar Washington gekomen om deel te nemen aan een betoging van de oorspronkelijke bewoners van Amerika, Sandmann was er samen met andere studenten uit Covington voor een anti-abortusprotest. Bij het Lincoln Memorial komen de twee tegenover elkaar te staan. Phillips zingt traditionele gezangen en slaat op zijn trommel, Sandman staart hem secondenlang diep in de ogen, met wat een uitdagende glimlach lijkt. Op de achtergrond joelt en schreeuwt de jonge menigte.

De berichtgeving van de Washington Post viseerde hem ten onrechte en komt neer op een vorm van pestgedrag, claimt Sandmann nu. En dat allemaal ingegeven door de aversie van de krant tegen president Donald Trump, omdat Sandmann – een blanke katholiek – een pet droeg met daarop Trumps slogan ‘Make America Great Again’.

Eén beeld zegt niet alles

Hoe de vork precies in de steel zat, was meteen voer voor discussie. Op de eerste videobeelden lijkt Sandmann inderdaad Phillips tegen te houden en uit te dagen, maar op beelden die nadien opduiken blijkt dat er nog andere groepen in de buurt waren en dat Phillips zelf in de richting van de studenten uit Covington gestapt was. De ‘provocerende’ glimlach was Sandmanns ietwat onbeholpen manier om aan te tonen dat hij zich niet wou laten uitdagen, zou hij nadien verklaren. Een privéonderzoek door het bisdom van Covington kwam vorige week tot de conclusie dat er geen bewijs was dat de tieners een confrontatie uitlokten.

Sandmann vindt wel dat hij door de berichtgeving in de Washington Post ten onrechte beschuldigd werd van racistische daden en het bewust opzoeken van een confrontatie. Hij eist daarom een schadevergoeding van maar liefst 250 miljoen dollar van de krant. Dat bedrag is niet lukraak gekozen: het is precies de som die miljardair Jeff Bezos, de stichter van onlinegigant Amazon.com en de rijkste man op aarde, neertelde toen hij de Washington Post kocht in 2013.

Kristine Coratti Kelly van de Washington Post bevestigde dat de krant een kopie van de aanklacht ontvangen had en zei dat de Post ‘een vigoureuze verdediging’ voorbereidde.