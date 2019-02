Opdrachtgeefster van moord op haar man riskeert 26 jaar cel: “Ze heeft als een Romeinse keizer beslist over zijn leven en dood”

Lebbeke - Katrien R. (36) riskeert 26 jaar als opdrachtgeefster voor de moord op haar man Wim Van Cauteren (39) in 2014 in Lebbeke. Voor de schutter zelf werd 24 jaar cel geëist. Van Cauteren werd in zijn bed vermoord met een kogel in het gezicht en het hart.

Jarenlange mishandelingen waren volgens Katrien R. de reden om te besluiten dat haar man dood moest. “Ik kreeg met de regelmaat van de klok klappen en moest in de mand van de hond slapen”, waren maar enkele van de vele voorbeelden die ze aanhaalde. “Toen Wim ook onze kinderen wou raken, was het voor mij genoeg geweest.”

Katrien R. schakelde vriend des huizes Gino V.R. (49) in. Die ging, “verblind door snel geldgewin en zijn cocaïneverslaving” in op de vraag om Van Cauteren te vermoorden. Op 2 juni 2014 schoot hij de garagist in zijn bed van dichtbij een kogel in het gezicht en het hart en gaf hem daarna met een koevoet de genadeslag op het hoofd.

Homejacking

Katrien R. probeerde de moord aanvankelijk te doen lijken op een homejacking waarvan ze zelf ook het slachtoffer was geworden, maar ging daarna alsnog tot bekentenissen over. “Katrien R. is niet zo onschuldig als ze eruit ziet”, pareerde openbaar aanklager Bart De Boes de stelling van haar advocaten dat de moord uitgelokt zou zijn door het onhebbelijke gedrag van Wim Van Cauteren. “Niemand in heel het strafdossier is ooit getuige geweest van geweld op zijn vrouw of op zijn kinderen. De beweringen daarover komen alleen van Katrien R. zelf en zijn bijgekleurd. Wim Van Cauteren was niet dermate een gevaar dat hij vermoord moest worden.”

Tot in de puntjes voorbereid

De openbaar aanklager zette nauwgezet uiteen hoe de moord tot in puntjes werd voorbereid door Katrien R. Met een afgesproken ‘like’ op het facebookprofiel van Gino V.R. gaf de vrouw een dag voor de feiten groen licht om de plannen uit te voeren. “Met een simpele muisklik en haar duim besliste ze over het leven van Van Cauteren”, was De Boes scherp. “Door de huurmoordenaar zelf van een wapen te voorzien, hem thuis op te halen en vervolgens af te zetten aan hun huis waar Wim Van Cauteren lag te slapen, heeft ze figuurlijk ook de trekker overgehaald. Dan ben je meer dan alleen de opdrachtgever. Katrien R. heeft als een Romeinse keizer beslist over leven en dood van Wim Van Cauteren.”

De grote verantwoordelijkheid die de procureur bij Katrien R. legde werd ook weerspiegeld in een strafvordering van 26 jaar cel. Gino V.R. hangt als schutter 24 jaar cel boven het hoofd. Melissa D.S., de toenmalige partner van V.R. die op de hoogte zou geweest zijn van de plannen, riskeert 20 jaar cel.