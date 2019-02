Franse Senaat vraagt vervolging van ex-medewerkers president Macron voor “valse getuigenis”

Een onderzoekscommissie van de Franse Senaat, die zich buigt over de zaak-Benalla, heeft aan het Bureau van de Senaat gevraagd naar de rechtbank te stappen voor de “valse getuigenis” van Alexandre Benalla, de voormalige medewerker van president Emmanuel Macron, en van zijn medewerker Vincent Crase. De twee zitten sinds dinsdag in voorlopige hechtenis.

De twee mannen werden in staat van verdenking gesteld voor geweld op de 1 mei-viering van vorig jaar in Parijs. Benalla verklaarde dat hij als burger reageerde, maar volgens de commissie was hij er zich goed van bewust dat hij in functie was als veiligheidsmedewerker van het staatshoofd.

De commissie verwijst ook naar zijn verklaringen onder ede over zijn diplomatieke paspoorten. Hij zou na zijn ontslag in juli 2018 nog gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke paspoorten en zou die niet hebben ingediend.

Leugens

Benalla en Crase worden er ook van verdacht te hebben gelogen over een contract over privébeveiliging dat ze onderhandelden met de Russische oligarch Iskander Makhmoedov.

In een brief aan Senaatsvoorzitter Gérard Larcher plaatst de onderzoekscommissie verder vraagtekens bij de getuigenis van drie functionarissen van het presidentiële paleis. Het gaat om Patrick Strzoda, kabinetschef van Macron, Alexis Kohler, secretaris-generaal van het Elysée en generaal Lionel Lavergne, chef van de veiligheidsdienst van de president. In hun verklaringen zouden “leemtes, inconsistenties en tegenstrijdigheden” zitten, hoewel ze volgens de commissie ook “nuttige informatie” hebben gegeven.

“Elke valse verklaring voor een parlementaire onderzoekscommissie kan worden bestraft met een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 75.000 euro”, klinkt het in de brief.

De commissie vraagt het Bureau van de Senaat om naar het Openbaar Ministerie te stappen, dat vervolgens moet onderzoeken of het opportuun is om “juridische consequenties aan deze verklaringen te verbinden”.