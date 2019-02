Sint-Truiden -

Opschudding in Sint-Truiden. Op de begraafplaats van Schurhoven liggen heel wat potten er vernield bij. Het lijkt wel of er vandalen aan het werk zijn geweest, maar het is de schuld van moeder natuur. De nachtelijke vrieskou is de dader, al klinkt dat een beetje absurd bij deze warme temperaturen.