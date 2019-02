Na heibel bij Labour, nu ook breuk binnen Conservatieve partij: tijd dringt voor May

Brussel - Drie parlementsleden van de Britse Conservatieven stappen uit de partij en gaan The Independent Group vervoegen. Die beweging werd begin deze week opgericht door zeven parlementsleden die oppositiepartij Labour verlieten.

Van de drie Tories die de handdoek in de ring gooien is Anna Soubry de bekendste. Soubry was minister in de regering van David Cameron en verzet zich al langer tegen het Brexit-beleid van huidig premier Theresa May. Ze was ook een uitgesproken voorstander van het remain-kamp tijdens het referendum in 2016. Soubry werkte deze legislatuur in het parlement samen met Labour-belofte Chuka Umunna in een pro-Europese groep, en laat Umunna nu net één van de zeven Labour-parlementsleden zijn die begin deze week The Independent Group uit de grond stampten.

Anna Soubry Foto: AFP

De andere twee Conservatieve dissidenten zijn Sarah Wollaston - de voorzitster van de commissie Volksgezondheid en een eerder eurosceptisch parlementslid dat zich om pragmatische redenen tegen de Brexit verzet - en Heidi Allen. Zij liet eerder al vallen dat ze de Tories de rug zou toekeren als de partij te veel naar de pijpen van harde Brexiteers als Jacob Rees-Mogg zou dansen.

Te rechts

Volgens Soubry, Wollaston en Allen is net dat nu gebeurd. De Conservatieve Partij is zozeer naar rechts gekeerd dat ze zelfs beleidsvoorstellen van de radicaal anti-Europese partij Ukip van Nigel Farage begint over te nemen, zeggen ze. Er zijn ook geen pogingen geweest om een consensus op te bouwen rond Brexit, wat het beleid de stempel van “desastreus” oplevert.

“We hebben niet het gevoel dat we nog langer in een regeringspartij kunnen blijven waarvan het beleid en de prioriteiten zo in de grip zijn van de ERG (de groep van Rees-Mogg, red.) en de DUP (Noord-Ierse unionisten die de regering-May gedoogsteun leveren, red.)”, schreven ze in een brief aan premier Theresa May die The Guardian kon inkijken. “Brexit heeft de Conservatieve partij geherdefinieerd, en alle pogingen om ze te moderniseren ongedaan gemaakt. De partij is er flagrant in gefaald om de ERG het hoofd te bieden, zodat die nu openlijk functioneert als een partij binnen een partij.”

The Independent Group

Het drietal zal nu The Independent Group vervoegen. Die werd maandag opgericht door zeven Labour-dissidenten, van wie Luciana Berger en Chuka Umunna de bekendste zijn. Later sloot Joan Ryan zich nog aan. Ook zij keerden zich tegen het Brexit-beleid van de partijtop, maar ook de beschuldigingen van antisemitisme en de “halfslachtige aanpak” van leider Jeremy Corbyn speelden mee. Luciana Berger is een joodse.

The Independent Group krijgt voorlopig nog niet de stempel van een nieuwe partij. De betrokkenen willen als onafhankelijke zetelen in het Britse Lagerhuis. “We willen verder constructief blijven werken in het belang van onze kiezers”, benadrukken de drie ex-Conservatieve leden.

Foto: AP

Gevolgen voor May

Het vertrek van Soubry en co kan Theresa May zuur opbreken. Haar partij heeft nu al geen meerderheid in het parlement en moet rekenen op de tien DUP-stemmen. Die nipte meerderheid wordt nu nog krapper, terwijl de premier binnen dit en enkele weken een echtscheidingsakkoord met de EU door het parlement moet krijgen om een Brexit zonder deal te vermijden.

In het Lagerhuis is zopas/woensdagmiddag het wekelijkse vragenuurtje aan de premier van start gegaan. De elf leden van The Independent Group zitten samen op de oppositiebanken.

Theresa May liet via Twitter al weten “triest” te zijn over de beslissing van haar partijgenoten. “Dit zijn mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor onze partij, en ik bedank hen daarvoor”, zegt ze. Maar de Brexit blijft wel de juiste beslissing, maakt May zich sterk. “Door onze belofte na te komen en de beslissing van het Britse volk in realiteit om te zetten, doen we wat juist is voor het land. Zo kunnen we samen verder gaan richting een betere toekomst.”

May verdedigt ook haar bilan als partijleider. “Ik ben vastberaden dat de Conservatieve partij onder mijn leiderschap altijd de fatsoenlijke, redelijke en patriottische politiek zal voeren die de mensen in dit land verdienen.”