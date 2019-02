Beerschot Wilrijk laat belangrijke punten liggen in strijd om periodetitel

Een fel gehandicapt maar hard werkend Beerschot Wilrijk geraakte in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Roeselare. Invaller Vanzeir leek de Mannekes nog de volle buit te bezorgen, nadat Biebauw niet vrijuit ging, maar in het slot zorgde een andere invaller voor zure gelijkmaker. Beerschot Wilrijk behoudt voorlopig de leiding in de tweede periode, maar telt nu slechts één punt voorsprong op KV Mechelen dat vanavond Union ontvangt.

De Mannekes kennen ondertussen hun wekelijkse opdracht. Die luidde tegen Roeselare niet anders: winnen en liefst met zoveel mogelijk doelpunten verschil. Om die opdracht tot een goed einde te brengen stuurde coach Stijn Vreven noodgedwongen een onuitgegeven elftal tussen de lijnen. Door schorsingen en ziekte kon er geen beroep gedaan worden op titularissen Van den Bergh, De Mets en Maes.

Ook Bourdin moest in laatste instantie wegens ziekte vervangen worden. Bovendien kon er ook geen beroep gedaan worden op de geschorste Hoffer, terwijl Dante Vanzeir, totaal uit vorm, naar de bank verhuisde. Zo werd Mboko rechtsachter en nam Grisez de plaats van Van den Bergh in, centraal in de verdediging. Joren Dom werd verdedigende middenvelder en Brogno kwam op het middenveld Alex Maes vervangen. Tenslotte verscheen Placca voor het eerst aan de aftrap als vervanger voor Vanzeir.

Zoeken naar samenhang

Het was aanvankelijk duidelijk zoeken naar de juiste samenhang bij de thuisploeg. Dat leidde tot de betere kansen voor Roeselare. Pogingen van Valpoort en Gravenbergh misten de juiste richting en éénmaal moest Prychynenko op de lijn zijn doelman bijspringen om de meubelen te redden. Beerschot Wilrijk stelde daar een voorzet-schot van Noubissi tegenover dat door Biebauw over de lat werd geduwd en poging van Placca die de juiste richting miste. De beste kans viel voor de voet van Dom na breed afleggen van Tissoudali, maar zijn schot vloog over. Zo ging de rust in met een 0-0 tussenstand.

Dat Beerschot Wilrijk een moeilijke tweede helft wachtte om de drie punten thuis te houden, had de eerste helft duidelijk gemaakt. Toch was de eerste kans voor de thuisploeg. Na een persoonlijk nummertje waagde Brogno zijn kans, maar Biebauw ranselde de bal van onder de lat in hoekschop.

Naar de tribunes

Even later haalde Noubissi opnieuw uit op aangeven van Placca. Biebauw weerde de bal met moeite af, maar ook de rebound geraakte niet over de doellijn. Dit was het sein voor de thuisploeg om Roeselare weg te drukken. Brogno werd net voor de backlijn foutief gestopt, maar de vrije trap leverde enkel een hoekschop op. Na enkele twijfelachtige beslissingen van de scheidsrechter geraakte de gemoederen verhit. Assistent-coach Frank Dauwen werd naar de tribunes gestuurd.

Ondertussen was Tissoudali vervangen door Vanzeir. Het was uiteindelijk Vanzeir die de thuisploeg toch op voorsprong bracht. Hij waagde zijn kans vanop de doellijn richting korte hoek. Biebauw kon niet anders dan de bal verder in eigen doel te duwen.

Roeselare moest op zoek naar de gelijkmaker, wat Beerschot Wilrijk ruimte bood op de tegenaanval. De West-Vlamingen stelden gelijk via de ingevallen Guy Defour die van net buiten de rechthoek onhoudbaar voorbij Vanhamel knalde. Een hardwerkend Beerschot Wilrijk mocht met opgeheven hoofd het veld verlaten, maar scoren zat er niet meer in. Het gelijkspel kwam aan als nederlaag.