Nu ook ex-politieman opgepakt in onderzoek naar Antwerpse misdaadfamilie Y.

Antwerpen - In het onderzoek naar de criminele organisatie rond de familie Y. is een ex-politieman opgepakt en ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

Ivo G. Uit Deurne was jarenlang actief bij de Antwerpse politie en werkte vanuit het kantoor in de Handelstraat in Antwerpen-Noord. “Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, misbruik van vertrouwen, passieve omkoping en schending van zijn beroepsgeheim”, zo bevestigt het parket.

Eerder werd ook al inspecteur Michael K., die wel nog altijd actief was binnen de Antwerpse politie, opgepakt. Hij werd ondertussen vrijgelaten omwille van een procedurefout, maar blijft in verdenking gesteld in het dossier.

