KV Mechelen profiteert niet van gelijkspel Beerschot Wilrijk: 0-5 tegen Union

Een droge forfaitnederlaag. Met dat verbazingwekkende scenario had niemand Achter de Kazerne rekening gehouden na het puntenverlies van Beerschot Wilrijk eerder op de dag. De Mannekes liggen met een voorsprong van één punt plots in polepositie om volgende week de tweede periodetitel in de wacht te slepen. Vrancken heeft oplapwerk om deze mentale optater snel te boven te komen.

In het AFAS Stadion slaakte iets voor de klok van zeven een kleine vreugdekreet. Beerschot Wilrijk bleef op een gelijkspel steken tegen KSV Roeselare (1-1), waardoor KV een uitgelezen kans kreeg om één speeldag van het einde twee punten uit te lopen. Ware het niet dat Union dat plannetje wilde vergallen…

0-2 na 8 minuten

De Brusselaars konden in de vorige vijf confrontaties geen enkele keer winnen van geel-rood en waren na de verloren halve finale in de Croky Cup op revanche belust. De thuisfans konden hun ogen nauwelijks geloven toen de bezoekers na amper 8 minuten 0-2 voor stonden. Peyre verkeek zich volledig op een pass van ex-ploegmaat Iriondo, waardoor Tau kon profiteren. De Zuid-Afrikaan kende een begenadigde start en verdubbelde niet veel later de score.

De Kakkers moesten al snel vol aan de bak. Van Damme fungeerde zoals vorige week in Tubeke als bliksemafleider op een schot van Kaya. De aanvoerder zag zijn poging op de paal belanden. In zijn aanvalslust vergat KV de ruimtes achterin klein te houden. Spek naar de bek van de frivole aanvallers van USG. Selemani trapte in het zijnet, Ferber trof net als Kaya de paal.

Korte opflakkering, maar dan…

Vrancken greep in bij de rust, en haalde Lemoine naar de kant voor de offensiever ingestelde Matthys. De routinier leverde al na 2 minuten een gevaarlijke voorzet af. Engvall verlengde het leer achter zijn steunbeen. Storm mikte op doelman Saussez. Scheidsrechter Dierick bestrafte de Union-goalie bovendien met geel voor overdreven tijdrekken.

Storm vond zijn draai in het tweede bedrijf, en gooide de bal op de knikker van de tot dan onzichtbare Togui. De doublure van De Camargo kopte atletisch, maar in de handen van de keeper. Het was dé kans om KV weer in de match te brengen, want op de tegenaanval hing de 0-3 tegen de touwen. Ferber haalde vol vertrouwen uit met een knal richting winkelhaak.

Wie dacht dat de wedstrijd daarmee gespeeld was, had het mis. Ferber scoorde nog een tweede keer. Ook Selemani pikte vanop de stip zijn doelpuntje mee. De mannen uit Sint-Gillis konden hun geluk niet op. De eerredder van Van Damme werd nog terecht afgekeurd voor buitenspel, waardoor de forfaitcijfers op het bord bleven staan. Aan de straffe reeks van 25 ongeslagen duels komt abrupt een einde. Beerschot Wilrijk trekt volgende week zondag (16u) met één puntje voorsprong naar OH Leuven. KV Mechelen gaat op hetzelfde ogenblik op bezoek bij Lommel SK.