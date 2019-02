Nieuwe vriendin van Karl Vannieuwkerke getuigt: “Het was even schrikken toen ik plots zwanger bleek te zijn”

Het weekblad Humo ging op zoek naar Caroline Vereenooghe, de nieuwe vriendin van sportanker Karl Vannieuwkerke. De West-Vlaamse dierenarts praat ronduit over haar nieuwe liefde, de snelle zwangerschap en nog veel meer.

Vorig jaar geraakte bekend dat sportjournalist en tv-anker Karl Vannieuwkerke opnieuw de liefde had gevonden, niet zo heel lang nadat hij zijn scheiding had aangekondigd. De gelukkige bleek ene Caroline Vereenoghe te zijn. De 32-jarige West-Vlaamse dierenarts met een specialisatie in sportpaarden, geeft in Humo tekst en uitleg. “We hebben elkaar ontmoet op een culinair event in Diksmuide”, vertelt ze. “Ik kijk geen televisie en heb een tijd in het buitenland gewoond: ik wist dus niet wie hij was.”

Maar van het één kwam het ander en nog veel meer. “We hadden allebei een duidelijke kinderwens, dat was al vlug duidelijk, en we wilden geen drie jaar wachten. Maar dan weet je nog niet of het wel zal lukken, hé. Ik had al bij een paar vriendinnen gezien dat het niet altijd gemakkelijk gaat, dus leek het ons beter om niet te lang te wachten. Het was even schrikken toen ik plots zwanger bleek te zijn. Natuurlijk zijn we supertevreden maar Karl wilde dit jaar met de fiets naar Compostela rijden en ik was nog van plan om een halve triatlon te doen in Dubai. Dat zal dus voor later zijn.”

Over het leeftijdsverschil van zestien jaar is Caroline bondig. “We zouden nooit bij elkaar gepast hebben als we even oud waren geweest.”