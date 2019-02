Homans buigt zich over gouverneur Oost-Vlaanderen

Brussel - De Vlaamse regering buigt zich vrijdag weer over de benoeming van een nieuwe provinciegouverneur voor Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) heeft de kwestie op de agenda van de ministerraad geplaatst in de hoop dat er eindelijk een knoop wordt doorgehakt in het netelige dossier.

De benoeming van een opvolger voor Jan Briers zit al enkele maanden muurvast. De opvolger van Briers zou de eerste zijn die volgens de nieuwe onafhankelijke en objectieve procedure zou worden gekozen.

Maar het draaide helemaal anders uit. Volgens Vlaams minister Liesbeth Homans kwam Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, als beste uit de tests. De N-VA-minister droeg hem daarom voor. Maar Open Vld betwistte de uitslag van de selectieprocedure, zette de hakken in het zand en hield vast aan de liberale kandidate Carina Van Cauter.

Omdat de Vlaamse regering in consensus beslist, bleef de benoeming van een nieuwe gouverneur uit. De regering duidde uiteindelijk arrondissementscommissaris Didier Detollenaere aan als waarnemend gouverneur.

In een poging om de politieke patstelling te doorbreken, heeft minister Homans het dossier nu opnieuw geagendeerd op de ministerraad van de Vlaamse regering van vrijdag. “Er is geen nieuwe of andere voordracht. De minister wil gewoon dat er in dit dossier een beslissing wordt genomen”, legt de woordvoerder van Homans uit. Met het einde van de legislatuur in het vooruitzicht zijn er volgens het kabinet-Homans maar twee mogelijkheden in dit dossier: “Ofwel laat je dit dossier aanmodderen, ofwel probeer je om er nog uit te raken.”