Twee incidenten met everzwijnen in minder dan 24 uur: hoe gevaarlijk is zo’n beest en wat moet je doen als je een wild exemplaar tegenkomt?

Dinsdagnamiddag: fietser raakt zwaargewond na een aanval door een everzwijn in Bokrijk. Woensdagochtend: aanrijding met een everzwijn op de E314 ter hoogte van Zolder. Twee dagen, twee incidenten met everzwijnen. Wat is er aan de hand? Gaan zulke incidenten vaker voorkomen in de toekomst? Hoe gevaarlijk is zo’n dier? En misschien wel het belangrijkst: wat moet je doen als je een everzwijn in het wild tegenkomt?