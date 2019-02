Man opgepakt na steekpartij: “Mijn vrouw ging vreemd terwijl ik ernaast sliep”

Een man (29) uit de Amerikaanse staat Indiana wordt ervan verdacht een onbekende man in zijn appartement meermaals te hebben gestoken met een mes. Naar eigen zeggen was het slachtoffer vreemdgegaan met zijn vrouw terwijl hijzelf ernaast lag te slapen.

Michael Neil uit Elwood in de Amerikaanse staat Indiana verklaarde maandag aan de politie dat hij wakker was geworden en naast zich zijn vrouw had betrapt met een onbekende man, zo schrijven lokale media. Nadien had Neil een mes gepakt om de hijgende man neer te steken.

Enkele buren hoorden hoe de ruzie volledig escaleerde en belden de hulpdiensten. Toen zij aankwamen, troffen zij het slachtoffer met meerdere steekwonden aan in zijn wagen.

Neil, die op dat moment onder het bloed zat, werd gearresteerd. De politie heeft inmiddels DNA-bewijzen verzameld en is een onderzoek gestart naar het incident.