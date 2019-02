Belgische sterft tijdens lawine in Kirgizië

Een 34-jarige Vlaamse vrouw is dinsdag omgekomen in een lawine. Dat gebeurde in het Centraal-Aziatische land Kirgizië, waar ze op doorreis was met haar broer.

Het ongeval gebeurde in Karakol, melden de lokale autoriteiten. “We hebben intussen contact gehad met onze ambassade en kunnen het overlijden bevestigen” zegt Karl Lagatie aan Nieuwsblad.be.

In 2017-2018 was Klaartje C., die Oost-Europese talen en cultuur studeerde aan UGent , ook al in het Centraal-Aziatische land. Ze bezocht er nu samen met haar broer een gids die ze bij die vorige reis had leren kennen. Dinsdag gingen ze skiën. Toen liep het mis.

Bij een afdaling werd ze meegesleurd door een lawine. Haar broer vond haar na enige tijd terug, maar de vrouw was al overleden.

Op vraag van de familie geeft de FOD Buitenlandse Zaken geen verdere details.