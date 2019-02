900 fans en vrienden nemen muzikaal afscheid van Willy Willy. “Sommigen zeggen dat je te hard geleefd hebt...”

Aalst - In Aalst hebben zo’n 900 fans en vrienden afscheid genomen van Willy Lambregt, beter bekend als Willy Willy. Onder anderen Jan Hautekiet sprak over de overleden gitarist van The Scabs: “Je wás rock-’n-roll.”

De muzikale plechtigheid begon met een eerbetoon van zanger Patrick Riguelle. Ook Dani Klein, de zangeres van Vaya Con Dios, en Arno droegen in Crematorium Siesegem een nummer op aan de rockster die eind vorig jaar nog een lifetime achievement award ontving op de Mia’s.

“Sommigen zeggen dat je te hard hebt geleefd”, sprak Houtekiet. “Maar volgens mij is graag leven nog steeds niet strafbaar.”

Willy Lambregt werd in 1959 geboren en verloor vorige week woensdag een maandenlange strijd tegen kanker. De gitarist had een notoire afkeer van alles wat naar autoriteit ruikt en was onlosmakelijk verbonden met de Diestse (punk)rockgroep The Scabs.

Al bevat zijn palmares nog heel wat andere muzikale initiatieven. Zijn pseudoniem dankte Lambregt aan Arno (Hintjens), die in 1981 de song Willy aan hem opdroeg. Willy Willy’s carrière begon in 1983, toen Marcel Vanthilt hem bij Arbeid Adelt! vroeg, ter vervanging van Luc Van Acker. Drie jaar later vormde hij met Dani Klein Vaya Con Dios.

