Willem van Hanegem, één van de kleurrijkste voetballers ooit, wordt vandaag 75 jaar

Hij heeft een hekel aan verjaardagen. “Ik nodig dan maar één of twee mensen uit. En om tien uur ’s avonds ­begin ik al te knikkebollen, dan breng ik hen weer naar het station.” En hij houdt niet van de pers. “Allemaal schriftgeleerden.” Maar iedereen in Nederland houdt wel van Willem van Hanegem, voetbalicoon en working class hero. “Ik denk soms dat ik gek word, voetbalgek.” Er schuilen veel persoonlijkheden in hem, ­tegelijk gek en geniaal. Maar vooral al 75 jaar puur. Daarom, naar zijn rugnummer: 10 keer de Kromme.