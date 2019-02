Nederlands jongetje mishandeld tijdens geestuitdrijving: “Bizarre, schokkende handelingen”

In Nederland eist het Openbare Ministerie vijf jaar cel tegen een moeder die haar 9-jarige zoontje mishandelde bij een geestuitdrijving. Het jongetje liep daarbij blijvende gehoorschade op. “Hier zijn geen woorden voor”, aldus de officier van justitie tijdens het proces.

Het incident vond plaats in Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. Een jongetje met Marokkaanse roots was volgens zijn Utrechtse moeder bezeten door een zogenoemde djinn, een geest uit de Arabische cultuur. Samen met een bevriend Marokkaans echtpaar wou ze dat wezen verdrijven, zo schrijven Nederlandse media.

Handen in oven

Het jongetje kreeg met geweld en tot bloedens toe wattenstaafjes in zijn oren geduwd. Hij heeft daardoor gehoorschade opgelopen. Ook moest de 9-jarige zijn handen in een warme oven houden. Een traumatische gebeurtenis.

Het drietal – beschuldigd van kindermishandeling – gelooft dat de uitdrijving van de slechte geest bij het jongetje wel degelijk nodig was. De rechtbank in het nabijgelegen Roermond, dat zich als allereerste in Nederland over dergelijke zaak buigt, denkt er anders over. “Deze bizarre handelingen zijn schokkend en er zijn geen woorden voor”, zei de officier van justitie tijdens de zitting woensdag.

Tegen de moeder werd vijf jaar cel geëist, de twee Venlose vrienden riskeren vijf en vier jaar cel. De uitspraak volgt op 20 maart.