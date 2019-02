Wat we zélf voor het klimaat kunnen doen terwijl we wachten op actie van de overheid, “zodat we later niet moeten zeggen dat we niks hebben gedaan”

Donderdag zullen ze alweer op straat komen, de spijbelende jongeren die protesteren voor het klimaat. Hoewel de tieners, met Anuna De Wever en Kyra Gantois op kop, op heel wat sympathie kunnen rekenen, verschijnen er iedere donderdag op sociale media ook kritieken en commentaren. Want die klimaatspijbelaars, die nemen toch ook het vliegtuig om op vakantie te gaan? Is dat dan zo goed voor het milieu? Het was ook Janne Jooris (22), die woont en werkt in Gent, opgevallen, dat er ook wat negativiteit weerklinkt. Mag je enkel deelnemen aan een klimaatmars als je én nooit het vliegtuig neemt én veganistisch eet én enkel tweedehandskleding draagt én nooit met de auto rijdt, vraag Janne zich af. Tuurlijk niet, vindt ze.

“Toen ik 16 was, zat ik gewoon in de zetel de Joepie te lezen. Nu komen die jongeren op straat, samen met honderden volwassenen. Ze hebben allemaal een duidelijk doel: een duidelijker, concreter en haalbaarder klimaatplan eisen van onze overheid.” Maar dat is er voorlopig nog niet. En daarom lanceert ze een initiatief, #TerwijlWeWachten. “Ik probeer zelf sinds een paar jaar duurzamer te leven, stap voor stap. Ja, ik ben vegetariër, maar ik draag ook schoenen uit leer. En ja, ik neem zo vaak mogelijk de trein, maar af en toe is dat ook nog de auto”, vertelt ze. “Ik heb vooral één regel: straf jezelf niet omdat je niet op élk vlak alles goed doet. Laat ons elkaar dus ook niet de grond inboren omdat we geen heilige milieuhelden zijn in elk aspect van ons leven.”

“Vele druppels vullen uiteindelijk een zwembad”

Dus we moeten doen wat we kunnen, ook al doen we niet alles perfect. “Terwijl we wachten tot de overheid verdere stappen onderneemt, lijkt het me ongelooflijk logisch dat we zélf onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen elkaar inspireren om het

stap voor stap beter te doen”, gaat Janne verder. “Dat het een druppel is op een hete plaat, klopt niet helemaal. Want vele druppels vullen uiteindelijk toch een zwembad.” Janne gelooft dat we wel degelijk een positieve impact kunnen hebben met eigen acties. “En als je dat niet gelooft, doe het dan toch met het idee dat het altijd beter is om zeer weinig impact te hebben dan een negatieve.”

(lees verder onder de afbeelding)

In een filmpje dat Janne verspreidde via sociale media, geeft ze al vier tips die we zelf makkelijk kunnen toepassen. Zo raadt Janne bijvoorbeeld aan om een drinkbus te kopen. “Of linnen zakjes of netjes om groenten en fruit van in de supermarkt in te doen zodat je geen plastic zakjes hoeft te gebruiken”, zegt ze. “En als je verpakte groenten en fruit ziet, laat dat dan links liggen.”

Een andere tip van Janne: “Eet af en toe vegetarisch”, zegt ze. “En koop een tandenborstel uit bamboe. Je produceert zo minder afval, en tegenwoordig is dat ook hip, je kan dat dan op Instagram zetten enzo.”

Janne beseft dat vooral de overheid en multinationals een gigantische impact hebben op het milieu. “Maar het zou zonde zijn als ze ons binnen een aantal jaar vragen: ‘En, wat heb jij gedaan voor het milieu?’ En dat we dan moeten antwoorden: ‘Niks….’”

“Samen douchen”

De oproep van Janne heeft alleszins al wat gehoor gekregen. Op Twitter reageren gebruikers met een aantal eigen tips. "Samen douchen, dat bespaart water”. Of: “Een menstruatiecup gebruiken, of wasbaar maandverband of wasbare luiers”. Iemand anders stelt voor om gewoon altijd een Dikketruiendag te houden en de verwarming dus standaard een aantal graden lager te zetten.

“Met deze hashtag #TerwijlWeWachten bereiken we misschien niet de hele wereld zoals dat bij bijvoorbeeld #MeToo het geval was, maar zolang jouw tips en ideeën al één iemand inspireren, al is het maar jouw buurvrouw, is het een stap in de goede richting.”

Transport?

En over de vliegtuigreizen die heel wat klimaatspijbelaars doen? “In mijn tips zeg ik bewust niets over transport. Het prijsverschil tussen vliegreizen en treinreizen is een structureel probleem dat hopelijk snel aangepakt wordt. Duurzaam reizen lijkt momenteel enkel voor de rijken onder ons weggelegd.”