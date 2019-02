Chinezen eisen excuses voor Zara voor foto van Chinees model … met sproetjes

Na het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana eisen heel wat Chinezen nu ook excuses van kledingketen Zara. Voor een gezicht met sproetjes.

Jing Wen, een van de bekendste Chinese modellen, leent haar gezicht aan de campagne van de Spaanse kledingketen Zara voor een nieuwe collectie lippenstiften. Een fris gezicht, met weinig (zichtbare) make-up, op de felle lippenstift na. Maar de foto’s werden in haar thuisland niet door iedereen met evenveel trots ontvangen, op sociale media werd vooral over haar sproeten gesproken, een weinig voorkomend kenmerk in China. Daar is, net zoals in grote delen van Azië, een zuivere, porseleinen huid het ultieme streven.

Op de Chinese Twitter-kloon Weibo klonk het dat Zara Jing Wen met opzet ‘lelijker heeft gemaakt’, door de sproeten niet te laten verdwijnen met Photoshop of een goed gekozen filter. Sommigen meenden dat door een Chinees model mét sproeten te kiezen, de kledingketen westerse schoonheidsstandaarden probeert op te dringen. Anderen gingen nog verder en stelden dat Zara racisme in de hand werkt, door westerse klanten een ‘verkeerd beeld’ van Aziatische vrouwen voor te schotelen.

Geen excuses

Nadat de campagne vrijdag werd gedeeld, werden op Weibo al meer dan 55.000 posts gewijd aan de sproeten, maar lange tenen of niet, Zara is niet van plan om zich te excuseren. In een antwoord van de kledingketen luidt het dat het om een globale campagne gaat, niet specifiek op de Chinese markt gericht. ‘Alle modellen werden natuurlijk gefotografeerd, geen enkele foto werd achteraf aangepast, ook niet die van Jing Wen.’

Het 25-jarige model, dat in een eerder interview met Vogue vertelde over de onzekerheid die het hebben van sproeten met zich meebracht en ze de vlekjes steeds probeerde te verbergen met make-up, heeft zich nog niet uitgesproken over de heisa.

Jing Wen krijgt op Weibo wel steun van anderen, die het niet vinden kunnen dat het model door haar landgenoten wordt beledigd omdat ze er net iets anders uitziet. Anderen applaudisseren voor Zara omdat ze wat meer diversiteit proberen tentoonstellen.

Ook heel wat Chinese media verdedigen de campagne. Een commentaarstuk in China Daily wijt de kritiek aan ‘een gebrek aan cultureel zelfvertrouwen’. Sinds Dolce & Gabbana door het stof ging omwille van een video waarin een Chinees model spaghetti probeerde eten met behulp van stokjes, zouden veel Chinezen net iets te hevig reageren en elke toespeling op hun cultuur als een belediging ervaren.